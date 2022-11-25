张兰称每天直播10小时渡难关 卖完酸辣粉开始卖床垫

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:据第一财经报道，在这场汪小菲和大S的“闹剧”中，张兰直播间备受关注。不少网友为了听八卦纷纷涌入了直播间，间接拉动了麻六记的消费，网友直呼麻六记这波赢麻了。

不过在张兰看来，并没有什么赢麻了的感觉，而是每天直播至少10小时，为麻六记渡难关。

飞瓜数据显示，过去7天，张兰做了20场直播，销售额超过2500万。从11月21日起，直播间的观看人数、直播销量、直播销售额都直线上升。11月22日观看人数达到1632万，11月23日直播间观看人数激增至2702万。此后，粉丝数量从四天内的不到200万猛增到如今的近460万。

张兰在直播间里带货量最大的就是来自麻六记的预制菜:酸辣汤面、肉肠、老坛酸菜鱼。据抖音电商排行榜显示，麻六记螺蛳酸辣粉近30天在抖音酸辣粉榜上的销售额为909万元。排在第二位的是李子柒的原创酸辣粉产品，30天内实现平台销售额885万元。

连续数小时内，在直播间，都可以看到张兰不断直播的画面，而在11月24日晚间的直播间，可以看到张兰已经开始带货床垫等其他非食品类商品。

据张兰透露，她近期基本每天直播10小时，甚至12个小时，因为长时间的直播精神经常处于兴奋状态，基本每天都是凌晨3点才睡觉早上8点就醒了。

张兰称，自己其实并不怎么管麻六记的具体事务，但是疫情之下，餐饮门店还是受到影响，所以要线上线下并行，自己能做的就是为麻六记线上带货。

在张兰看来，虽然近期带货的数据很不错，自己的直播间加上麻六记官方直播间的总观看人次数可达数亿，但这并不代表麻六记就赚翻了。她称自己直播就是为了挽回线下门店的损失，自己这么卖命是为了那些跟了自己20年的老员工。

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