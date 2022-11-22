LOL艾欧尼亚大区临时维护 英雄联盟回应：工程师正在紧急修复

据知情人士透露，马斯克先生的团队开始与他的一些员工会面，审查Twitter的软件代码，并了解该平台工作的各个方面...据Twitter的工程师说，他们把过去30-60天的代码打印出来，交给马斯克先生和特斯拉的工程师审查，之后马斯克又要求他们撕掉代码，并在电脑上默写出来...软件管理者必须写出很棒的软件，否则就像一个不会骑马的骑兵队长...推特员工说，管理者要求他们每周工作7天，每天工作12小时，以赶上11月初的最后期限，否则饭碗不保...