LOL艾欧尼亚大区临时维护 英雄联盟回应：工程师正在紧急修复

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:就在刚刚，#英雄联盟#话题登上热搜。
英雄联盟官方发布临时维护公告称，因艾欧尼亚大区出现故障，大区入口暂时关闭，目前工程师正在维护修复。
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DoNews11 月 15 日消息据国外媒体报道，一向秉承“言论自由”的马斯克解雇了在社交媒体上公开批评他的推特工程师。工程师埃里克�弗罗霍弗称在公开斥责马斯克后被解雇。多位员工表示，马斯克带来的这一变化将导致公司内部缺乏沟通。
中保研公布了最新一批25%偏置碰撞测试结果，华为问界 M7A 柱发生变形引发网友热议。华为智能汽车解决方案工程师@碰个石头对此回应称，正面25%偏置碰撞A柱变形不等于安全性差。舒适版31.98万元，豪华版33.98万元，旗舰版37.98万元。
当地时间周三，特斯拉CEO埃隆�马斯克表示，他不想成为任何公司的首席执行官。在10月27日以440亿美元完成对推特的收购后，马斯克任命自己为推特的CEO。他并不认为自己的角色是传统意义上的CEO，他把自己的角色定义为工程师。
据知情人士透露，马斯克先生的团队开始与他的一些员工会面，审查Twitter的软件代码，并了解该平台工作的各个方面...据Twitter的工程师说，他们把过去30-60天的代码打印出来，交给马斯克先生和特斯拉的工程师审查，之后马斯克又要求他们撕掉代码，并在电脑上默写出来...软件管理者必须写出很棒的软件，否则就像一个不会骑马的骑兵队长...推特员工说，管理者要求他们每周工作7天，每天工作12小时，以赶上11月初的最后期限，否则饭碗不保...
拉锯了7个月，马斯克收购推特一事终于落下帷幕，他本人也正式入主推特，并称自己要担任该公司的CEO...这还不算，马斯克带来了自家程序员来审查代码，据推特工程师爆料，他们被要求打印出最近30天到60天的代码，交给马斯克和特斯拉的工程师审查，审查完之后，马斯克又要求他们撕掉代码，并在电脑上展现出来...实际上在今年5月份，马斯克就曾表示软件管理者必须写出很棒的软件，否则就像一个不会骑马的骑兵队长！......
近年来，国家及各级单位、企业等对消防安全的重视程度不断递增，消防监督管理体系也在逐步完善，但重特大火灾仍时有发生。究其原因，根源在于市场专业的社会化消防技术服务及消防专业技术服务人才的缺失。而这也造就了当前一级注册消防工程师“高需求、高薪资、高含金量”的市场现状，进一步推高了一级消防工程师的“考试热”。然而，随着今年国家一级注册消防工程师考试的落幕，不少有报考意愿的自考人员认识到消防考试的“难度”。自考人员在考前选择一家正规、靠谱的培训机构，很大程度能够避免“盲人摸象”类的学习偏差，提高考试通过
TikTok将在未来三年内在全球新增约3000名工程师，并扩大其位于美国加州山景城的办公室规模。TikTok扩大招聘之际，正值美国各大科技公司纷纷裁员。TikTok全球数量员工超过2万人，其中约四分之一在美国工作。
Crunchbase数据显示，今年已有超过6万名美国技术人员被“扫地出门”以高盛、摩根士丹利为代表的华尔街投行也因净利润下滑不约同走上了裁员之路。知情人士称，在Meta和推特两大科技巨头于美国湾区裁员数千人之际，TikTok加州山景城团队计划扩员近一倍，员工规模将从现有的1000人增长至约2000人。马斯克收购推特并在本月早些时候裁员近一半时，TikTok的内部招聘人员与一些被裁的推特软件工程师展开接触。
AITO问界M7中保研碰撞测试中，出现了A柱变形，但依旧获得了G的成绩，引起了网友对其安全性的质疑和担忧。11月9日晚，认证为华为智能汽车解决方案工程师”的博主@碰个石头 就此事做出了详细解释。希望大家可以正确且理性的看待碰撞视频不被节奏”带偏，真正了解碰撞测试的考核标准。
经过7个月的拉锯战，马斯克对Twitter的收购终于尘埃落定，马斯克本人接任了CEO...马斯克请来自己的程序员审查推特代码，据推特工程师称，他们被告知打印出过去30-60天的代码，交给马斯克和特斯拉工程师审查，审查后马斯克撕掉了代码，要求推特工程师默写出来...不仅如此，马斯克还计划推出一项裁员计划，裁员比例将达到50%，其中25%的Twitter员工会受到第一轮裁员的影响...
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。