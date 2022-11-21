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上古卷轴OL好玩吗值得买吗 详细优缺点分享

2022-11-21 09:54 · 稿源：站长之家

最近有很多新手玩家加入上古卷轴ol中，很多玩家也听说了上古卷轴ol出了官方中文，特别是一些魔兽玩家想寻找替代品，那么上古卷轴ol适合玩家们入坑吗？下面就来为大家分享一下上古卷轴ol的优缺点。

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优点：

1.上古卷轴OL在2022年11月1日发布了最新的官方简体中文的版本，以前是需要汉化包才能玩，现在有官方中文了，虽然被吐槽为机翻，但是不是特别影响体验，重点官方一直在更新修改中文。

2.庞大的文本量，非常适合剧情党单机党玩家，玩过老滚5的玩家想必对游戏中各种任务和惊人的文本量不陌生了，上古卷轴OL也是有大量的文本量，任务剧情都还不错。

3.适合独狼玩家，弱社交游戏，这个游戏属于弱社交游戏，并不像魔兽世界那样，独狼玩家有很多不便利，比如打魔兽团本，魔兽大米副本想必大家也知道集合石和固定队伍的效率差距，上古卷轴OL就比较适合独狼玩家。

4.游戏本体仅仅20多块钱，本体建议是在某宝上购买，别去官网购买，steam上是没打折的，但是某宝的国区礼物才20多。

5.北美服务器虽然高达200的延迟，在游戏中竟然意外的没感觉，就好像是在玩单机，没有任何延迟的感觉，比较神奇。

6.国人玩家以及国人公会多，在游戏中可以直接打中文。

7.游戏运营良心，里面虽然有氪金内容，但是都没跟属性挂钩。

8.整体游戏感觉是魔兽+激战2的合体版，适合两个游戏的玩家入坑，氛围也很好。

缺点：

1.需要购买额外的加速器，如果没加速器玩的话还是会有很大的影响的，毕竟是北美那边的服务器，目前没国服。

2.虽然官方有中文，但是比较机翻，感觉是官方先放出机翻，然后慢慢修改文本，目前官方正在努力完善。

3.游戏入门门槛非常高，需要多去B站看攻略视频，新手入坑视频。

4.如果需要长期玩的话，可能还得买个ESO Plus的会员，每个月59元人民币，外加加速器，所以整体消费比较高，不过游戏中花钱的就是会员和游戏本体了，其他的不需要购买。

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    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

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    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

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    锐龙R7 5800X3D

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    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

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    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

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