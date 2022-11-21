上古卷轴OL好玩吗值得买吗 详细优缺点分享

最近有很多新手玩家加入上古卷轴ol中，很多玩家也听说了上古卷轴ol出了官方中文，特别是一些魔兽玩家想寻找替代品，那么上古卷轴ol适合玩家们入坑吗？下面就来为大家分享一下上古卷轴ol的优缺点。

优点：

1.上古卷轴OL在2022年11月1日发布了最新的官方简体中文的版本，以前是需要汉化包才能玩，现在有官方中文了，虽然被吐槽为机翻，但是不是特别影响体验，重点官方一直在更新修改中文。

2.庞大的文本量，非常适合剧情党单机党玩家，玩过老滚5的玩家想必对游戏中各种任务和惊人的文本量不陌生了，上古卷轴OL也是有大量的文本量，任务剧情都还不错。

3.适合独狼玩家，弱社交游戏，这个游戏属于弱社交游戏，并不像魔兽世界那样，独狼玩家有很多不便利，比如打魔兽团本，魔兽大米副本想必大家也知道集合石和固定队伍的效率差距，上古卷轴OL就比较适合独狼玩家。

4.游戏本体仅仅20多块钱，本体建议是在某宝上购买，别去官网购买，steam上是没打折的，但是某宝的国区礼物才20多。

5.北美服务器虽然高达200的延迟，在游戏中竟然意外的没感觉，就好像是在玩单机，没有任何延迟的感觉，比较神奇。

6.国人玩家以及国人公会多，在游戏中可以直接打中文。

7.游戏运营良心，里面虽然有氪金内容，但是都没跟属性挂钩。

8.整体游戏感觉是魔兽+激战2的合体版，适合两个游戏的玩家入坑，氛围也很好。

缺点：

1.需要购买额外的加速器，如果没加速器玩的话还是会有很大的影响的，毕竟是北美那边的服务器，目前没国服。

2.虽然官方有中文，但是比较机翻，感觉是官方先放出机翻，然后慢慢修改文本，目前官方正在努力完善。

3.游戏入门门槛非常高，需要多去B站看攻略视频，新手入坑视频。

4.如果需要长期玩的话，可能还得买个ESO Plus的会员，每个月59元人民币，外加加速器，所以整体消费比较高，不过游戏中花钱的就是会员和游戏本体了，其他的不需要购买。

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