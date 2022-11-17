Grab第三季度净亏损大幅收窄 配送业务比预期更早实现收支平衡

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:总部位于新加坡的网约车和外卖配送巨头Grab第三季度财报显示，该公司亏损收窄，并表示其配送业务自2012年以来首次在第三季度实现收支平衡。

财报显示，Grab第三季度营收为3.82亿美元，同比增长143%，超过分析师预期的3.41亿美元，创历史新高;净亏损3.42亿美元，同比收窄65%，去年同期亏损9.88亿美元;摊薄后每股亏损0.08美元，去年同期每股亏损3.66美元。

Grab 通过 GrabPay 提供一系列服务，包括网约车、外卖配送、包裹配送、杂货递送和移动支付。

在美国上市的 Grab 股票在周三的交易中上涨0.64%，收于每股3.15美元，表现优于标准普尔500指数和纳斯达克综合指数。Grab 在完成 SPAC 合并后于2021年12月上市，该股今年迄今已暴跌56%。

Grab 在本季度的月平均活跃司机达到了疫情之前水平的80%。Grab 上调了全年预测，目前预计收入在13.2亿美元至13.5亿美元之间，高于之前的12.5亿美元至13亿美元。它还修改了下半年调整后的 EBITDA 展望，现在预计亏损3.15亿美元，好于此前预测的3.8亿美元。

值得一提的是，Grab 开始暂停或放慢对各个公司部门的招聘，优化非员工管理费用的成本。

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