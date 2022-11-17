杰夫贝佐斯的女友劳伦桑切斯说她计划明年去太空

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息：据外媒报道，劳伦·桑切斯 (Lauren Sanchez) 计划追随男友亚马逊和蓝色起源 (Blue Origin) 创始人杰夫·贝索斯 (Jeff Bezos) 的太空靴离开地球轨道。

桑切斯是一名直升机飞行员，也是航空电影制作公司 Black Ops Aviation 的老板，她在周一发表的一篇采访中透露，她预计明年某个时候将飞往太空。

据报道，桑切斯拒绝透露任何具体的潜在船员，尽管她证实她的旅行是与全女性船员一起设想的。她还拒绝了贝佐斯会和她一起搭乘航班的可能性。

图：维基百科官方截图

“这将是一群很棒的女性，”桑切斯告诉美国有线电视新闻网。

贝佐斯的太空探索公司 Blue Origin 自这位亿万富翁参与首航以来，已经进行了一系列民用飞行。

从那时起，该公司与其他名人一起推出了产品，包括 NFL 传奇人物转为媒体名人迈克尔斯特拉汉和“星际迷航”明星威廉夏特纳。喜剧演员皮特戴维森也曾计划飞往太空，但在发射日期前取消了。

桑切斯在同一次采访中透露了她的太空野心，贝索斯在采访中证实了他计划在有生之年将其 1240 亿美元财富中的大部分捐赠给慈善机构。

10 月份在梵蒂冈的一次演讲中，贝索斯表示，蓝色起源公司的“长期目标”是“将所有污染工业从地球上转移出去。” 在日益激烈的私人太空竞赛中，该公司直接与 Elon Musk 的 SpaceX 和其他公司展开竞争

（举报）