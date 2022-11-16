亚马逊开始裁员 主要涉及Alexa和云游戏部门

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:本周二，随着亚马逊CEO安迪·杰西（Andy Jassy）加大控制成本的力度，该公司开始在企业和技术员工中裁员。

根据亚马逊员工在LinkedIn上的帖子，该公司通知了包括 Alexa 和 Luna 云游戏部门在内的多个部门的员工，他们将被解雇。

据《纽约时报》周一报道，亚马逊计划裁员约10，000人，主要包括零售、设备和人力资源部门。另据《泰晤士报》报道，由于裁员是由各个团队执行的的，因此这个数字仍然不确定。

据一位知情人士透露，截至周二中午，亚马逊尚未就裁员计划发出任何全公司范围的沟通，这引发了员工的不满。亚马逊的代表拒绝置评。

据知情人士透露，最近几周，亚马逊也开始解雇一些合同工，他们负责广告、内部运营和Fire TV部门的招聘工作。

最近几个月，随着经济疲软和零售业务增长放缓，Jassy大幅削减了整个公司的支出。此前，该公司表示将暂停在公司员工中招聘，并暂停了一些实验项目，以及选择关闭、推迟或取消新的仓库地点。

在经历了多年的增长后，如今裁员正对科技行业造成沉重打击。Meta公司上周解雇了13% 的员工，而 Twitter、Shopify、Salesforce和 Stripe 也宣布裁员。

（举报）