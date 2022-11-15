虎牙：三季度营收23.8亿元 移动端月活用户达8600万

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日消息:虎牙公布2022年第三季度财报。财报显示，2022年第三季度，虎牙公司总收入为23.8亿元，上年同期为29.755亿元。在非美国通用会计准则下，该季度归属于虎牙公司的净利润为1.06亿元，上年同期为1.8亿元。第三季度，虎牙直播移动端MAU（月均活跃用户数）达8600万。

虎牙公司首席执行官董荣杰表示:“2022年第三季度，虎牙通过多维度提升互动体验、提供具有吸引力的游戏和娱乐内容，推动了用户规模的扩张。该季度，虎牙直播移动端MAU（月均活跃用户数）达到8600万，较去年同期相对高的基数有所增长。尽管不断变化的外部环境对虎牙及其所在行业有所影响，我们仍继续致力于完善直播技术、探索新的产品功能与丰富优质内容。这些举措旨在帮助我们更好地与用户互动，提高在不确定市场环境下的应变能力，在加强行业优势地位的同时抓住游戏和直播市场的未来机遇。”

虎牙公司财务副总裁吴欣表示:“2022年第三季度，虎牙公司实现总收入约24亿元，美国通用会计准则下净利润达6040万元。该季度，我们重点推动提升整个组织内的运营能力。因而，业务效率变得更高，同时，第三季度的总运营费用同比减少27.3%。鉴于市场环境的波动，我们将继续保持审慎，并巩固业务和财务基础。”

营收构成方面，2022年第三季度，虎牙公司来自于直播的收入为20.17亿元（2.84亿美元），来自于广告和其他业务的收入为3.61亿元(5080万美元)。

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