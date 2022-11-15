小鹏汽车或跟进特斯拉降价？小鹏汽车回应降价称是调整权益结构

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:在特斯拉发起“降价活动”后，消费者开始观望其他新能源汽车品牌是否会效仿。近日，有网友爆料称，继特斯拉降价之后，除了新款G9，小鹏还将G3i、P5、P7的尾款分别降低14000-20000元。同时还将推出部分长库龄专项车进行特价额外优惠。

对此消息，小鹏汽车相关负责人回应称，“这次只是调整了权益结构，增加了尾款比例，各个车型的权益总额对比之前，反而是持平或者微降的，所以其实根本不存在降价的说法”，同时，“本次权益结构调整目前尚未公布”。据悉，小鹏汽车10月交付量为5101辆。

此前，蔚来、比亚迪等均表示目前不打算降价，但其他品牌的降价是由于自身订单、产能等多方面原因，情况有所不同。

10月24日，特斯拉宣布Model3和 Model Y 降价。据悉，后驱版Model3降价1.4万元，从27.99万元降至26.59万元，高性能版降价1.8万元，从36.79万元降价至34.99万元。Model Y后驱版从31.69万元降价2.8万元至28.89万元;长续航版从39.49万元降价3.7万元至35.79万元;高性能版从41.79万元降价2万元至39.79万元。其中，Model Y长续航版最高降价3.7万元，Model3后驱版降价1.4万元。

（举报）