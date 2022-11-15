苹果将为小型企业购买Mac提供折扣 购买超25台可获10%折扣

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:苹果现在正在为小型企业推出“非常特别的Mac活动”，提供罕见的折扣以促进Mac的销售。据了解，小型企业在批量购买14英寸和16英寸 MacBook Pro时，购买量达到或超过25台的企业可享受高达10% 的折扣。

苹果首席财务官 Luca Maestri表示，虽然苹果在2021年更新了MacBook Pro，但今年不会发布任何新产品，并且没有其他活动可以刺激销量，因此 Mac 销量预计会大幅下降。

据知名爆料人Mark Gurman称，苹果正在加紧测试首款采用Apple Silicon 芯片的 Mac Pro，14英寸和16英寸 MacBook Pro机型要到2023年才会更新。

此外，根据苹果2022财年第四季度财报，苹果iPhone销售额为426.3亿美元，同比增长9.67%，而Mac销售额为115.1亿美元，同比增长25.39%。 iPad收入71.74亿美元，同比减少13%。

可以看出，Mac系列在苹果营收中所占比例较大，此次促销活动不仅为需要更换Mac电脑的企业节省了采购成本，也促进了Mac系列的销量增长，缓解年末无新品的销量压力。

（举报）