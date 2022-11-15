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苹果将为小型企业购买Mac提供折扣 购买超25台可获10%折扣

2022-11-15 14:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:苹果现在正在为小型企业推出“非常特别的Mac活动”，提供罕见的折扣以促进Mac的销售。据了解，小型企业在批量购买14英寸和16英寸 MacBook Pro时，购买量达到或超过25台的企业可享受高达10% 的折扣。

苹果首席财务官 Luca Maestri表示，虽然苹果在2021年更新了MacBook Pro，但今年不会发布任何新产品，并且没有其他活动可以刺激销量，因此 Mac 销量预计会大幅下降。

MacBook Pro苹果

据知名爆料人Mark Gurman称，苹果正在加紧测试首款采用Apple Silicon 芯片的 Mac Pro，14英寸和16英寸 MacBook Pro机型要到2023年才会更新。

此外，根据苹果2022财年第四季度财报，苹果iPhone销售额为426.3亿美元，同比增长9.67%，而Mac销售额为115.1亿美元，同比增长25.39%。 iPad收入71.74亿美元，同比减少13%。

可以看出，Mac系列在苹果营收中所占比例较大，此次促销活动不仅为需要更换Mac电脑的企业节省了采购成本，也促进了Mac系列的销量增长，缓解年末无新品的销量压力。

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    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

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    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

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    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

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    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

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    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

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