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iOS 26要来了！苹果官宣WWDC25将于6月10日举行

2025-06-03 08:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:2日深夜，苹果官方公众号发布消息，为即将到来的WWDC25（全球开发者大会）预热。此次大会将于北京时间6月10日凌晨1点举办，苹果以“开眼在即”的表述引发外界关注。

据媒体报道，在WWDC25上，苹果将宣布一项重要调整——改变系统命名方式。具体而言，苹果计划把每个版本原有的顺序版本号替换为该版本发布后即将到来的年份。这一调整将覆盖苹果旗下所有操作系统，包括iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS以及visionOS。

按照新命名规则，iOS18将更名为iOS26，iPadOS19会变为iPadOS26，macOS16则更名为macOS26，watchOS13也将成为watchOS26等。

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有爆料称，iOS26将成为苹果近十年来变化最大的操作系统，带来视觉交互、智能生态与生产力工具三大核心升级。

在视觉交互方面，iOS26将融合visionOS的空间计算理念，核心图标与交互组件采用动态半透明材质。这种设计不仅增强了视觉深度，还增加了设计元素的层次感，使整体界面更加美观。

此外，全新iOS有望支持外接显示器。当iPhone检测到外接屏幕时，台前调度功能将自动激活，届时用户能在桌面端体验多窗口并排、应用自由分屏等类似PC级的多任务处理能力。

按照苹果的计划，iOS26的首个测试版将在WWDC25结束后发布，正式版则将于9月随iPhone17系列一同登场。下周，iOS26即将与大众见面，此次系统更新究竟会带来怎样的惊喜，值得持续关注。

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