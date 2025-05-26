iPadOS 19 传闻：WWDC25 上会有哪些期待？

传闻称，iPadOS 19 将带来近年对 iPad 最 大的一次改进，尤其对那些希望将平板变得更像 Mac 的用户来说，将是一个好消息。

随着 WWDC25 临近，iPadOS 19 即将揭晓，我们已知的内容如下：

iPadOS 19 传闻：iPad 更接近 Mac 的体验

总体而言，iPad 用户可分为两大类：一类把 iPad 当作轻量设备，用于社交媒体、观看视频等日常用途；另一类则希望用 iPad 完成更复杂的工作任务，比如运行生产力或创意类软件，类似传统的 Mac/PC 使用场景。

第 一类用户对 iPadOS 一般感到满意，但第二类“高阶用户”则常常抱怨系统的局限性。而据称，iPadOS 19 的诸多改动将正是为了满足这些“专业用户”。

据《彭博社》4 月的爆料，新版本将“让 iPad 更像一台 Mac”。

目前已知的具体功能来自爆料者 Majin Bu，他表示：“iPadOS 19 的界面将适配显示顶部菜单栏，就像 macOS 一样，让 iPad 的使用体验更贴近笔记本电脑。”

彭博社还称，“今年的更新重点将放在生产力、多任务处理以及应用窗口管理上”。

Stage Manager 2.0：多窗口系统大升级

Stage Manager（舞台管理器）是为中高端 iPad 模型推出的功能，允许用户使用可调整大小的浮动应用窗口，是苹果让 iPad 更像 Mac 的第 一步。据称 iPadOS 19 中这一系统将迎来重大升级。

Majin Bu 表示，“Stage Manager 2.0 将让应用和窗口的管理更加流畅高效”。

不过，需要注意的是，上述让 iPad 更像 Mac 的变动，大多只在连接 Apple Magic Keyboard 键盘时才会启用，该键盘将 iPad 转变为类笔记本设备。因此，把 iPad 当作纯内容消费工具的用户不必担心界面会变复杂。

苹果操作系统全面改版

WWDC25 的重点不仅是让 iPad 更像 Mac。传闻称，所有苹果操作系统都将进行界面改版，整体风格趋于一致。

《彭博社》在 3 月报道称：“这一将在今年晚些时候推出的界面改版，将从根本上改变操作系统的外观，使苹果的软件平台更加统一”，包括更新图标、菜单、应用、窗口和系统按钮的样式。

无论你使用的是 iPad、Mac 还是 iPhone，据称都将变得更像 visionOS——苹果 Vision Pro 头显所用的操作系统。虽然目前还没有截图泄露，但图标将变得更加圆润，界面元素将呈现出“悬浮感”。

更长续航与 AI 强化

iPadOS 19 并非只在界面上变化，人工智能也将发挥更大作用。

虽然 iPad 的续航表现已经不差，但任何用户都欢迎更长的使用时间。据称，一种将用于 iOS 19 和 iPhone 17 Air 的 AI 节能系统，也将同步惠及 iPad。

此外，强化的 Siri 语音助手版本预计将于今年秋季或 2026 年初登陆 iPad，让用户可以用语音命令执行更复杂的操作，真正实现“动口不动手”的高效控制。

iPadOS 19 将在 WWDC25 上正式揭晓

WWDC25 将于 6 月 9 日 由 Apple Keynote 启动，iPadOS 19 的发布几乎可以确定在议程上。届时，所有传闻都将见真章，我们也将第 一次看到系统实装的样子。

尤其对开发者而言，这也意味着开发者测试版（Beta）将会在 WWDC 期间率先发布。普通用户则需等几周后才能体验公开测试版。

你对这次 iPadOS 的大更新期待吗？是否希望 iPad 真正成为你的生产力工具？

（举报）