B站报告：汽车视频播放量超145亿 同比增长116%

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:今日，B站发布了《2022bilibili汽车生态报告》，数据显示近一年，B站汽车视频播放量超145亿，同比增长116%。汽车视频投稿量约234万次，同比增长121%;月兴趣活跃用户超4000万人，同比增长78%。

报告称，大家在B站学习着驾考、买车的实用经验，也分享着拥有“人生第一台车”的喜悦。近一年，有1084万人在B站多次观看驾考视频≈40%2021年全国新领证驾驶人数量。

还有许多用户通过搜索了解品牌与新车资讯，近一年，B站汽车品牌搜索次数超1.2亿次。

购车测评方面，近一年，B站购车评测类视频播放量超17亿次观看评测最多的人看了12740个视频，新能源汽车受到广泛关注，搜索次数同比增长199%。越来越多的人在B站分享自己的第一辆车提车VL0G投稿量增长156%。

汽车是重要的代步工具，也承载着大家对于自由生活、青春个性的向往。房车旅居、电车露营正在成为年轻人汽车生活的新风尚。

近一年，自驾游、房车露营相关内容搜索量超1216万次，爱自驾游，也爱记录旅途故事。B站自驾游相关视频播放量超18亿次，同比增长282%。B站房车视频创作者人数同比增长74%，相关视频播放量增长226%。

此外，还有大量汽车改装高手和赛车爱好者活跃在B站，他们在这里打造了最具青年特色的汽车文化氛围。近一年，超3400万人在B站观看改装玩车相关视频，同比增长65%。

汽车科普方面，近一年，B站汽车知识相关视频播放量超18亿次同比增长119%。另外，近一年，B站赛车类视频播放量同比增长132%

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