微信搜一搜后台更新:可查看多种搜索渠道数据

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:日前，微信搜一搜助手宣布，微信公众平台-微信搜一搜页面更新，支持查看多种搜索渠道数据。

具体来说，进入广告与服务-微信搜一搜-首页，「关键数据」模块就呈现出了这两个最关键的指标:

●搜索后关注（人）:有多少用户，因为搜索到你的公众号、文章而关注了你的公众号

●搜索后阅读（次）:有多少用户，在搜索结果页点击了你的文章

除了直接搜索公众号的名字，用户还可能会通过搜你的文章、自定义菜单和服务，从而点击进入公众号。这个模块综合考虑了多种搜索情况，整合出最热的搜索词榜单。

另外，数据中心像一份详细的诊断书，能帮助运营人员分析问题。

首页有多个点击区域可以进入数据中心，例如顶部的目录、右上角的绿色按钮:

进入数据中心后，最先能看到的一个模块，是数据趋势与粉丝来源:

●数据趋势:提供了关键数据的折线图，便于你根据特殊时间点（如周末、节假日）把握流量的波动变化，从而找到值得专门运营的节点

●粉丝来源:展现了公众号和文章的展示次数、点击次数，和转化粉丝数，如果想进一步归因，可以进一步查看本页的其他模块哦～

在数据中心，「热门文章」模块，文章按照「在搜索结果页的展示次数」排序。

在这个模块里，你可以快速查看在搜索中被展示较多的文章;「文章搜索词」数据，则能够告诉你用户是通过哪些搜索词找到你。一般来说，文章的点击率会和排序位置相关，排序更高的文章更容易被用户点击;而当文章排序位置类似时，标题更清晰的文章则更容易被用户点击。

除了每篇文章的搜索词之外，用户还有可能通过哪些词搜到我的公众号及公众号文章?他们还对什么其他相关话题感兴趣?

在热门搜索词模块中，就能找到线索:这里提供了20个帐号相关的热门搜索词，以及每个搜索词的相关搜索词。

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