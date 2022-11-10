首页 > 业界 > 关键词  > 支付宝数字最新资讯  > 正文

支付宝服务第14年双11：以「川流计划」应对多平台多峰叠加挑战

2022-11-10 20:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:1月10日晚上刚过8点，站长之家了解到，支付宝数字支付业务已经顺利服务了2022年双11大促季的业务高峰，以「川流计划」应对了多平台、多场景、多峰值的挑战。

image.png

2022年双11大促季在支付层面充满挑战，多个平台大促拉长周期形成多个业务高峰。在玩法上包括准点开抢、直播秒杀等，在场景上叠加了晚8点的电商高峰与线下商业的晚高峰。

支付宝数字支付团队在2022年初推出「川流计划」，将服务商家大促的能力常态化，目标是提供持续、稳定的支付服务，随时服务好平台方发起的大促活动。

在技术创新上，双11技术大队长马聪介绍:构建了自适应、动态异步化技术及秒级高可用技术，在更加随机化的大促活动场景下持续保持支付可用性及高性能;实现退款、提现等业务服务不受损，保障大促期间的客户体验日常化;通过分时复用、在线离线混部、无感化弹云等创新技术，带来效率提升和成本下降，实现了更绿色的大促。

双11大促与支付技术发展相辅相成。支付宝（中国）网络技术有限公司产品&技术负责人善攻介绍:第1阶段主要满足交易峰值挑战;第2阶段全行业拥抱双11，侧重满足多平台需求和效率;而到了当前的第3阶段，聚焦在常态化服务大促;未来还将以更精细化、差异化的服务去满足多样性的体验诉求。

从服务淘宝到服务全行业，支付宝数字支付持续开放。以某直播平台为例，2021年陆续上线了“小额免密”、“先用后付”等创新产品，用新技术为客户创造新

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠提前享-云服务器2核2G每月仅4元

    腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    首购2核2G服务器

    首购2核2G服务器

    去看看
    首购2核2G服务器 每月4.2元
    精选电商扩容、营销等场景

    精选电商扩容、营销等场景

    去看看
    精选电商扩容、营销等场景 新老同享
    热门SaaS产品

    热门SaaS产品

    去看看
    热门SaaS产品 限时0元试用
    老用户专享

    老用户专享

    去看看
    老用户专享 续费6折起
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 双11走到第14年，小红书还在寻找答案

    从2009年的第一届双11算起，至今已走到了第14个年头...10月20日，京东快手率先开始预售，10月24日，天猫双11也已经开始预售，今年各大平台都将双11的促销玩法进行了升级，用更大的优惠力度争抢消费者视线...从行业的角度来看，相比各平台一年复杂胜一年的双11优惠策略，小红书的双11还保留着某种“返璞归真”的意味，简单直接的满减、不做预售的一锤子买卖、每日更新的低价品类……这些措施仿佛让人回到了6、7年前那种没有套路和复杂机制的双11......

    ​双11 ​小红书 ​种草

  • 14年来第一次！天猫双11不公布交易额：稳中向好

    第14届天猫双11活动正式落下帷幕，但最受关注的一环消失了：总交易额不再公布，这也是天猫双11活动自2009年诞生以来的第一次。天猫方面表示，今年双11稳中向好，交易规模与去年(5403亿元)持平。尽管存在国际环境、疫情反复等不确定因素，今年双11表现稳健，展现出中国消费的活力和经济的韧性。天猫还强调，今年双11更加关注增长质量：一是回归经营本质，为商家创造更大长期价值；二是进一步从场景、物流、价格等方面优化消费者体验，让消费者买得更简单、更实惠、更放心。尽管没有公布总的交易额，天猫还是给出了一些不同角度的数据。据悉

    ​天猫双11 ​品牌销售额 ​智能电玩

  • 预售1小时破亿，第14双11，家居企业该怎么玩？

    第十四个双十一，预售开局依然火爆。

    今年双11，家装家居行业仍爆发出巨大的消费潜能。智能门锁头部品牌德施曼，预售 1 小时销售额破亿；互联网家居龙头企业林氏家居，预售首日新增消费者资产超 700 万……

    ​双11 ​家居企业

  • 领跑双11“开门红”，VR品牌PICO 斩获多平台双料冠军

    2022 年度双十一大促全面开启，VR品牌PICO在多个电商平台的开门红活动中，实现爆发式增长...根据 10 月 31 日 0 时至 11 月 1 日 23 点 59 分各电商后台数据统计，PICO VR 一体机在国内电商开门红的销量已超去年 14 倍...目前双十一大促依然在火热进行中，两款PICO VR 一体机在天猫、京东、抖音等平台持续热销，更多优惠信息请登录PICO官网或电商平台查看......

    ​PICO

  • 芝华仕双11圆满收官：打造多平台行业首个 “亿级直播间”！

    全民狂欢的双11已正式落幕，各大品牌纷纷秀出战绩。据悉，家居行业头部品牌芝华仕在11月10日爆发15分钟全 网销售额就突破10亿大关，最终以12.8亿的成绩圆满收官!同时芝华仕直播战绩在行业内也处于领先地位:在天猫和抖音平台均是行业首 个破亿的直播间，并且刷屏各大平台行业榜单，其中天猫平台直播销售额突破1.2亿，观看人次超过750万;京东直播生意额突破1.5亿，在线观看人次高达3000万;同时抖音旗舰店和快手旗舰店直播销售同比分别增长303%和290%!亮眼的数据见证芝华仕的不断成长以及其在直播方面的前瞻性策略布局的正确性。相较于传统的

    ​芝华仕直播 ​芝华仕 ​直播销售

  • 芝华仕双11打造多平台行业首个“亿级直播间”，尽显王者风范！

    11月11日24:00，万众瞩目的双11大促落幕，作为家居行业领军品牌的芝华仕，于11月10日爆发15分钟全 网销售额成功突破10亿，最终以12.8亿的优 秀成绩完美收官!直播方面也是战绩显赫，在天猫、京东、抖音、快手等各大平台均霸占行业榜单TOP1。天猫、抖音旗舰店更是成为平台行业首 个破亿的直播间!京东系直播间观看人数高达3000万，生意额突破1.5亿!硬核的战绩见证芝华仕的冠 军实力，同时也验证了芝华仕在双11前期对直播间团队、内容的优化以及期间推出极具吸引力优惠政策的正确性!电商直播作为巨大流量入口，不仅是商家的生意手段，也是时下

    ​芝华仕 ​直播内容 ​京东

  • 双11旗开得胜，空气萝卜猫砂盆斩获多平台榜单TOP5

    空气萝卜自动猫砂盆S1，主打安全不夹猫，这款自动猫砂盆采用一体化防夹结构设计，并取得了多项技术专利，还支持六重安全防护，采用汽车自动驾驶同源技术——厘米波雷达，从根源上杜绝了猫咪被夹的安全问题...在本次双十一年度大促中，空气萝卜对铲屎官们也给出了诚意满满的“offer”：原价 1999 的摄像头版本C10Pro，双十一只要 1099 元就可以拿到；而不带摄像头的S1 版本原价1499，双十一只要 899 便可入手......

    ​双11

  • 又是一双11，淘系平台已频频向微信示好

    更进一步来说，淘系平台迟迟未在微信里推出小程序电商，或许也有自己的考量...这也表明淘系平台自身的社交能力还不足以拥有同等的活跃度，而商家也更希望在微信里构建自己的私域流量...如今在淘系生态中，商品分享的半屏页面已明显地标识了“链接可打开”的“微信”选项，而在微信的生态中，淘宝/天猫也在不断提高自己的存在感...至少在一年一度最受关注的双11大促到来前，微信所坐拥的庞大流量显然都是淘系平台无法忽视的存在......

    ​双十一 ​淘宝 ​微信

  • 支付宝“帮你投”基金投顾服务是不错的投资选择吗？

    基金投顾服务慢慢走进投资者的视线，一些买基金的人因为专业不够或者时间精力不够，会选择用基金投服务来帮忙基金理财。 有你吗？ 用基金投顾，让自己从变化无常的市场产生的压力中解脱出来。

    ​支付宝

  • 淘宝宣布：天猫双11今晚8点开启预售 可叠加三重优惠

    10月24日下午，淘宝官微正式发文宣布：天猫双11预售将于今晚8点正式开启...根据这次双11预售共有三种优惠可叠加使用，分别是：1700万商品集体打折、跨店每满300减50、88VIP会员专享大额券...预售将维持至10月31日，当天晚上8点即可支付尾款抢购，不用再熬夜等到零点了...第二波活动将会在11月10日晚8点正式开启，这也是双11的高潮部分，同样是晚上8点开启，持续到11月11日晚12点（零点）...今年的双11还支持全程价格保护、下一单可以送多个地址、购物车扩容至300个等等......

    ​淘宝

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S摄像头参数怎么样？

    后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM