支付宝治理网络暴力 设立“清朗行动”专项举报入口

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:近日，中央网信办印发了《关于切实加强网络暴力治理的通知》，对网络平台提出系列治理要求:包括建立健全网暴预警预防机制，强化网暴当事人保护，严防网暴信息传播扩散，依法从严处置处罚等。《通知》还特别要求各网站平台要设置一键防护功能、优化私信规则、建立快速举报通道，强化对网暴当事人的保护。

为此，支付宝安全中心表示，已建立较为完善的网暴信息样本库，对内容进行跨场景、多模态、上下文的综合识别，强化涉网暴等不当内容的识别。根据用户举报信息，能够实现毫秒级涉网暴信息内容的及时清理。与此同时，也将持续提升异常账号判断能力，分级分类处置违规账号。

同时，通过建立青少年网暴样本库，不断强化网暴等不良内容的过滤;根据风险等级对风险用户做从轻到重的梯度管控。此外，支付宝举报中心也特别设立了“清朗行动”举报入口，更高效更暖心地为青少年提供举报咨询。

据支付宝公布数据，10月，支付宝安全中心对涉嫌欺诈、赌博、色情类违规的19588个账号进行了分级治理，依照《支付机构互联网支付业务管理办法》及支付宝平台相关支付协议及治理规范对其中6298个违规账号永久封禁;对13351个涉嫌欺诈的账户进行了社交功能限制，对4622个涉嫌赌博的账号进行社交功能限制。

支付宝称，用户可在支付宝搜索“支付宝举报中心”，根据指引可进行多类型账号举报;网络暴力相关内容可选择最下方“打击违法违规，践行清朗行动”跳转到“清朗”专项举报页面; 其他自助服务:支付宝首页搜索“支付宝安全中心”，在安全中心首页可进行“账号挂失”，“解除限制”或“账号注销”等操作。

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