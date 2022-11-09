2022年10月中国手游发行商全球收入排行榜：腾讯居首

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:日前，移动应用&手游情报平台SensorTower公布了2022年10月中国手游发行商全球收入排行榜，本期共42个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.6亿美元，占全球TOP100手游发行商收入38.4%，

数据显示，本期日本手游市场收入仅相当于1月的68.7%。中国和韩国市场分别录得1月收入的81.4%和88%。中国手游发行商收入榜单中，腾讯，网易、米哈游分别位居前三。

报告称，灵犀互娱于10月初在中国台港澳以及东南亚市场推出卡牌手游《三国志幻想大陆》繁体中文版本，并成功登顶10月中国香港手游畅销榜。在这款游戏的带动下，发行商本期收入环比增长9%，排名前进一位至第6名。

凭借《弹壳特攻队》（Survivor!.io）在国内和海外市场的超高人气和卓越口碑，海彼网络10月收入再创新高，排名上升至第9名。8月初上市以来，在不到2个月的时间内，该游戏在全球市场的月活跃用户已经超过2000万，收入前三的市场分别为韩国、中国和美国。

中国App Store手游收入榜单中，王者荣耀、和平精英、原神位居前三。

据分析，随着国庆活动和7周年庆典的到来，10月《王者荣耀》收入环比增长9%。10月26日，《率土之滨》庆典活动全面开启，当天游戏收入创下上市7年来的新高，月收入环比增长81%，重回榜单前十。

《弹壳特攻队》则凭借10月底推出的奇幻万圣节活动，入围中国iPhone手游畅销榜前十，10月游戏收入环比增长14%。

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