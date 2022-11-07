网易登记瑶台云游戏软件著作权

针对这种情况，有的大厂研发了功能更完善的App，比如米哈游的米游社，网易的网易大神，以及腾讯的和平营地、王者营地;也有游戏内置了服务模块，比如AI客服;还有大厂在尝试Discord和国内的同类产品，比如《原神》在海外已经开设了不止一个Discord服务器;《球球大作战》和《迷你世界》则官方入驻了Fanbook，听说FunPlus、暴雪和中手游也在考虑要不要入局...在端游和页游年代，游戏官网和媒体专区承载了服务用户的功能;到了手游年代，微博、微信公众号、抖音、B站等社交媒体成了新的平台......