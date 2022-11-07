网易登记瑶台云游戏软件著作权

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:企查查APP显示，近日，网易（杭州）网络有限公司“网易瑶台沉浸式活动云游戏软件”“网易瑶台沉浸式参会互动系统”“网易瑶台会务系统软件”著作权获得登记批准，当前版本号为V2.0。据悉，瑶台是网易伏羲旗下沉浸式活动平台，可基于3D游戏引擎、AI、云计算等技术，在元宇宙中复刻线下真实场景。
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企查查APP显示，北京微播视界科技有限公司“抖音聊天桌面端软件”著作权获得登记批准，当前版本号为V1.0，获批日期为10月28日...
公开资料显示，“王者荣耀世界”是由腾讯天美工作室制作的一款开放世界RPG游戏，旨在打造一个以王者IP故事支撑的、可玩性高、探索度强的高品质东方幻想世界，去呈现王者大陆上的各种风物和传奇，未来将面向全球多平台发行...相关专利的公开也意味着《王者荣耀?世界》距离上线也更进一步了，但从官方设定的世界架构来看，如果想要达到高自由度+大地图+多玩家同时游戏的话工作量巨大，不知道到时候上线时《王者荣耀?世界》是否能展示的游戏画面类似...
上述戏行业人士认为，未来云游戏的发展大致会集中在游戏上云和云原生游戏两个方面，目前各大游戏公司均已经布局游戏上云，如《原神》等主流游戏有着不错的表现，接下来亟需解决的问题主要是进一步优化用户体验等等，云原生游戏尚属空白领域，大多数游戏公司的探索仍处于开放尝试阶段和观望阶段，而真正发力则要等到关键技术有所突破以及云游戏模式被验证之后...这意味着，目前云游戏用户普遍消费水平较低并且大部分用户对云游戏的兴趣并不高，换言之，现阶段云游戏当地的噱头大于本质......
就在不久之前，谷歌刚刚宣布将关闭旗下的云游戏服务Stadia，但就在所有人都认为这意味着这一互联网巨头退出云游戏市场的时候，谷歌却做出了所有人始料未及的操作...至关重要的云游戏服务上，谷歌选择与NVIDIA、Xbox等厂商合作，带来了GeForceNow、XGP、Luna等云游戏服务...这批Chromebook的售价将在399美元（约合人民币2857元）到799美元（约合人民币5721元）之间，并将在本月上市......
除了微软等老牌游戏巨头，Netflix 等后起之秀也在积极打造“云游戏”体验...正如《华盛顿邮报》在本周三刊登的文章中所指出的那样，微软最近关于云游戏状况的言论，可能会让部分人感到有些意外...在提交给英国竞争与市场管理局的文件中，该公司称云游戏是一种新颖、且不够成熟的技术 —— 目前该机构正就微软的动视暴雪收购案展开第二轮调查...文中写道 ——当今的云游戏仍处于起步阶段，且尚未证实它是一种被消费者接纳的广泛主张...市面上通常会将云游戏吹捧为该行业的下一个风口...
微软在其季度财报电话会议上表示，已经有超过2000万人使用 Xbox 云游戏。而在今年4月微软就宣布 Xbox 云游戏服务获得超过1000万玩家，这意味着该服务的用户群在短短六个月内翻了一番。微软 Xbox 云游戏于2020年9月15日面向 Xbox Game Pass Ultimate 订阅用户推出，随后将该服务带到了各种类型的设备，包括电视、浏览器、掌机、VR 设备等。
其中就包括允许玩家在必应（Bing）搜索结果页面，通过直接点击 Play 按钮来启动体验...鉴于微软尚未发布正式公告，目前尚不清楚本次推出的规模有多大、以及覆盖哪些市场区域...更重要的是，它能够大幅降低潜在玩家的 Xbox 云游戏访问门槛...5 月有微软在开发一款名为“Keystone”的独立游戏流媒体设备，以便玩家连接不同的屏幕（电视 / 显示器）体验 Xbox 云游戏、甚至访问 Netflix / Hulu 等流媒体 App...
华强方特公司认为该蛋糕店的行为侵犯了原告的著作权，严重损害原告的合法权益，遂诉至法院，请求法院判令被告停止侵犯原告“熊大、熊二、光头强、吉吉、蹦蹦”著作权的行为，要求被告赔偿原告经济损失3万元...魏都区法院经审理后于2022年7月27日作出一审判决:被告立即停止侵犯美术作品“熊大、熊二、光头强、吉吉、蹦蹦”著作权的行为，并赔偿原告经济损失及合理费用共计5500元......
动视暴雪今天发布了财报，不论是动视还是暴雪的表现都不错，然而暴雪的一个表态让国服玩家紧张了起来，他们表示很网易的代理合作将于明年1月份到期，双方现在续约有困难。根据暴雪的说法，暴雪与网易的代理协议将于2023年1月份到期，双方正在就续约进行讨论，但是暴雪警告存在无法达成协议的可能。至于双方为何在合作上有困难，暴雪没有提及，不过暴雪提到了一个细节，2021年双方的合作协议给动视暴雪只贡献了3%的合并收入份额，显然这点钱是不可能让暴雪满意的。暴雪对中国游戏市场的前景很看好，不论是魔兽，还是暗黑，亦或者炉石、守望
针对这种情况，有的大厂研发了功能更完善的App，比如米哈游的米游社，网易的网易大神，以及腾讯的和平营地、王者营地;也有游戏内置了服务模块，比如AI客服;还有大厂在尝试Discord和国内的同类产品，比如《原神》在海外已经开设了不止一个Discord服务器;《球球大作战》和《迷你世界》则官方入驻了Fanbook，听说FunPlus、暴雪和中手游也在考虑要不要入局...在端游和页游年代，游戏官网和媒体专区承载了服务用户的功能;到了手游年代，微博、微信公众号、抖音、B站等社交媒体成了新的平台......
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。