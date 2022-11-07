一张图看懂淘宝联盟双11第二波预热推广攻略

美国Z世代人群最喜欢的品牌都有哪些呢?下面这一信息图排名使用了Morning Consult的消费者偏好数据，显示与普通大众相比，哪些品牌更受Z世代的青睐...事实上，在上述榜单中，Z世代最受欢迎的10个品牌中，有8个是数字品牌...44%的Z世代对该品牌印象良好，尤其是在Z世代女性群体...有趣的是，美国Z世代的成员也是第一批对中国品牌有强烈认知的群体...在所有得分的品牌中，33% 的美国公众认为它们有优势，但 Z 世代的受访者这一比例下降到了27%......