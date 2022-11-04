余承东：支付宝将接入鸿蒙 HarmonyOS 可一步直达服务卡片

中关村在线消息：11月4日下午，华为官方举行了HDC2022华为开发者大会，为用户和合作伙伴们共享鸿蒙生态新成果、新体验、新开放能力。大会上，华为终端BG首席运营官何刚公布了一则重磅消息：华为明年将发布HarmonyOS4。jpg"alt=""/>

今年是HarmonyOS面世第四年，华为将围绕五大场景，以八大创新技术为鸿蒙底座，30000+API为鸿蒙砖块，全链路自研开发套件为鸿蒙工具，与全球开发者一起构造鸿蒙世界，包括最具生命力的生态底座、更创新的能力，更加开放也更包容。