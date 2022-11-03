双十一将诞生100万拍照锦鲤 可通过天猫双11拍拍乐参与

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:11月3日，天猫推出双十一最大规模锦鲤活动，用户使用淘宝拍照就可以参与，总锦鲤数有望破100万。
消费者只需要进入淘宝拍照镜头页，点击拍照按钮或相册上传识别商品。系统识别商品获得对应品类拍拍卡。拍满5次、集齐5张拍拍卡，即可获得抽奖机会。
若5张卡片图案与开奖卡片图案完全相同，即为一等奖，最高可得49999元。
淘宝将在每日19:30公布中奖结果，消费者可在“双11拍拍乐"活动页面看看 （11月10日提前至17:30）。
需要注意的是，拍拍卡每日17:30锁定，锁定后无法继续拍摄以及编辑卡片（11月10日，卡片锁定 时间提前至15:30）。
|2022淘宝天猫双11热门会场
|淘宝天猫双11优惠力度
|天猫双11预售主会场
|预售爆款限时抢，超级大牌不只5折，直播间红包雨限时疯抢
|预售玩法会场
|开福袋，找优惠
|天猫超市
|满199-30
|进口超市
|今日疯抢限量5折
|流行女装
|限时付定享立减
|大牌美妆会场
|大牌美妆，预售开启
|进口美妆
|大牌男装付定立减
|大牌手机
|大牌手机限时直降，24期分期免息
|全球尖货
|全球尖货 付定立减百元
|母婴亲子
|1元抢百元券
|苏宁爆款
|苏宁手机家电爆款，抢限时5折
|品质家电
|抢24期免息
|潮流小家电
|付定金立减，送赠，超低折扣全在此
|国际直营时尚馆
|付定最高立减千元，叠加大额品类券及店铺神券！折上立减更优惠！
|大牌男装
|大牌男装付定立减
|直营个护
|天猫国际-直营个护-付定金立减百元
（举报）