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微信个人收款码不再提供“信用卡收款”服务

2022-11-02 17:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:近日，微信收款助手公众号发布《个人经营收款码信用卡收款功能指引》。通知称从11月1日起，个人收款码不再提供“信用卡收款”服务。需要继续使用的，可以申请个人经营收款码。

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据介绍，申请个人经营收款码在“微信收款助手”里，点击底部菜单栏的经营收款服务-申请经营收款码。无需营业执照，商家提交身份证及门店照片即可。

完成申请的商户可打开经营账本小程序-经营工具-信用卡收款-开启。信用卡收款功能需手动开启，否则默认功能关闭，即顾客无法使用信用卡向你付款。

使用【个人经营收款码】收款，支持信用卡收款、收款到经营账户，做生意的钱独立管理、提现免费、领取200万元安全保障额度。

微信方面称，个人经营收款码正在逐步放开邀请，如商家菜单栏没有经营收款服务入口，请持续关注。

近期，为加强信用卡业务管理，防范信用卡业务风险，微信支付还就各合作伙伴的商户管理相关事项作出了通知。

通知显示，各合作伙伴需切实履行商户管理主体责任。加强商户准入、交易监测、调查核实、处置约束等各方面管理措施，将信用卡业务风险管控措施贯穿商户管理全生命周期。

各合作伙伴需进一步强化信用卡套现等风险的异常交易监测、分析、识别与管控，对疑似套现等风险的商户及交易需积极核实、处置，并依法依规报送;同时，严格管控信用卡资金流向，加强商户信用卡交易额度管理。

财付通公司也将持续加强信用卡业务风险监测和防控，健全风险管控机制。如发现合作伙伴未能切实落实监管要求、商户存在信用卡交易风险的，将视违约及风险情况采取交易额度调整、中止合作等相应措施。

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  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

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  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

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    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

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    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

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    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

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  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

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    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

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    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

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