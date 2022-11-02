微信个人收款码不再提供“信用卡收款”服务

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:近日，微信收款助手公众号发布《个人经营收款码信用卡收款功能指引》。通知称从11月1日起，个人收款码不再提供“信用卡收款”服务。需要继续使用的，可以申请个人经营收款码。

据介绍，申请个人经营收款码在“微信收款助手”里，点击底部菜单栏的经营收款服务-申请经营收款码。无需营业执照，商家提交身份证及门店照片即可。

完成申请的商户可打开经营账本小程序-经营工具-信用卡收款-开启。信用卡收款功能需手动开启，否则默认功能关闭，即顾客无法使用信用卡向你付款。

使用【个人经营收款码】收款，支持信用卡收款、收款到经营账户，做生意的钱独立管理、提现免费、领取200万元安全保障额度。

微信方面称，个人经营收款码正在逐步放开邀请，如商家菜单栏没有经营收款服务入口，请持续关注。

近期，为加强信用卡业务管理，防范信用卡业务风险，微信支付还就各合作伙伴的商户管理相关事项作出了通知。

通知显示，各合作伙伴需切实履行商户管理主体责任。加强商户准入、交易监测、调查核实、处置约束等各方面管理措施，将信用卡业务风险管控措施贯穿商户管理全生命周期。

各合作伙伴需进一步强化信用卡套现等风险的异常交易监测、分析、识别与管控，对疑似套现等风险的商户及交易需积极核实、处置，并依法依规报送;同时，严格管控信用卡资金流向，加强商户信用卡交易额度管理。

财付通公司也将持续加强信用卡业务风险监测和防控，健全风险管控机制。如发现合作伙伴未能切实落实监管要求、商户存在信用卡交易风险的，将视违约及风险情况采取交易额度调整、中止合作等相应措施。

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