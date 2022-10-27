天猫双十一红包怎么领 正确的双11活动省钱姿势来了！

2022年天猫双十一红包玩法攻略来了，所有信息均来自官方，请放心收藏!这篇文章保证你一看就能明白，希望对大家有用。

1. 双十一4个重要的时间点

2022天猫双十一整体活动时间:10月24日20点~11月11日

和去年不一样的是，今年只有一波预售，去年是两波。今年的现货开售分成了2波!

我们想省钱的话，需要记住4个重要的时间点:1.预售付定金的时间;2.付尾款的时间;3. 现货开售的时间;4.领超级红包时间。

2. 双十一活动时间节点

预售付定金:10月24日20:00~10月31日22:00

付尾款:10月31日20:00~11月3日23:59:59

第一波现货开售:10月31日20:00~11月3日23:59:59

第二波现货开售:11月4日00:00~11月11日

3. 双十一3大活动玩法

今年双十一玩法比往年简单了不少，可以说是很简单的一年了!不管是直接领红包，还是做任务攒现金红包

主要分为3大玩法:

· 超级红包· 预售玩法会场. 现货期玩法会场

（1）超级红包

领取时间:10月24日20:00~11月11日

超级红包记得每日都来领取哦，最高22888元，在付尾款的时候，都可以使用红包抵扣现金，每天都可以领取1次!红包入口直接发在这里给大家，也省得大家到处去问了

2022淘宝天猫 双11 热门会场 淘宝天猫双11优惠力度 天猫双11预售主会场 预售爆款限时抢，超级大牌不只5折，直播间红包雨限时疯抢 预售玩法会场 开福袋，找优惠 天猫超市 满199-30 进口超市 今日疯抢限量5折 流行女装 限时付定享立减 大牌美妆会场 大牌美妆，预售开启 进口美妆 大牌男装付定立减 大牌手机 大牌手机限时直降，24期分期免息 全球尖货 全球尖货 付定立减百元 母婴亲子 1元抢百元券 苏宁爆款 苏宁手机家电爆款，抢限时5折 品质家电 抢24期免息 潮流小家电 付定金立减，送赠，超低折扣全在此 国际直营时尚馆 付定最高立减千元，叠加大额品类券及店铺神券！折上立减更优惠！ 大牌男装 大牌男装付定立减 直营个护 天猫国际-直营个护-付定金立减百元

（2）预售玩法会场

1. 抢免定金福利

大家要购买预售商品都到预售玩法会场去下定金，下定就能抢免定金红包，如果中了，定金多少红包金额就是多少。

·24日20:00那一场，大家可以重点关注下，前1万单必中免定金红包

·24日21点、22点、23点3场加码，共3万个免定红包等你来抢‼️‼️

总结:下定金一定要去预售玩法会场

2.攒幸运值领红包

活动时间:10月24日20点~11月11日

和上面的攒能量领红包的规则一样，就换了个名字而已，这里就不再赘述了。

3.单单开奖

活动时间:10月22号-10月31号18点

在单单开奖活动页面预售下定金即可参与开奖，第2、3、5单必中现金红包

（3）现货期玩法会场

天天开大奖

做任务得开奖机会，抽iPhone14等奖品

4.跨店满减

2022年天猫/淘宝双十一跨店满减比去年双十一给力，去年是200-30，今年是

·天猫每满300-50

·淘宝每满200-30

（举报）