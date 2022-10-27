天猫双十一红包怎么领 正确的双11活动省钱姿势来了！

2022年天猫双十一红包玩法攻略来了，所有信息均来自官方，请放心收藏!这篇文章保证你一看就能明白，希望对大家有用。
1. 双十一4个重要的时间点
2022天猫双十一整体活动时间:10月24日20点~11月11日
和去年不一样的是，今年只有一波预售，去年是两波。今年的现货开售分成了2波!
我们想省钱的话，需要记住4个重要的时间点:1.预售付定金的时间;2.付尾款的时间;3. 现货开售的时间;4.领超级红包时间。
2. 双十一活动时间节点
预售付定金:10月24日20:00~10月31日22:00
付尾款:10月31日20:00~11月3日23:59:59
第一波现货开售:10月31日20:00~11月3日23:59:59
第二波现货开售:11月4日00:00~11月11日
3. 双十一3大活动玩法
今年双十一玩法比往年简单了不少，可以说是很简单的一年了!不管是直接领红包，还是做任务攒现金红包
主要分为3大玩法:
· 超级红包· 预售玩法会场. 现货期玩法会场
（1）超级红包
领取时间:10月24日20:00~11月11日
超级红包记得每日都来领取哦，最高22888元，在付尾款的时候，都可以使用红包抵扣现金，每天都可以领取1次!红包入口直接发在这里给大家，也省得大家到处去问了
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（2）预售玩法会场
1. 抢免定金福利
大家要购买预售商品都到预售玩法会场去下定金，下定就能抢免定金红包，如果中了，定金多少红包金额就是多少。
·24日20:00那一场，大家可以重点关注下，前1万单必中免定金红包
·24日21点、22点、23点3场加码，共3万个免定红包等你来抢‼️‼️
总结:下定金一定要去预售玩法会场
2.攒幸运值领红包
活动时间:10月24日20点~11月11日
和上面的攒能量领红包的规则一样，就换了个名字而已，这里就不再赘述了。
3.单单开奖
活动时间:10月22号-10月31号18点
在单单开奖活动页面预售下定金即可参与开奖，第2、3、5单必中现金红包
（3）现货期玩法会场
天天开大奖
做任务得开奖机会，抽iPhone14等奖品
4.跨店满减
2022年天猫/淘宝双十一跨店满减比去年双十一给力，去年是200-30，今年是
·天猫每满300-50
·淘宝每满200-30
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