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永辉超市联合中国银行预计发放1500万数字人民币红包

2022-10-26 12:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:永辉超市联合中国银行开展数字人民币优惠活动，针对全国范围内的数字人民币试点城市派发总价超千万元的数字人民币红包

据了解，该活动时间为10月1日至10月31日，活动范围包括北京、上海、深圳、广州、成都、福州、杭州、湖州、厦门、苏州等数字人民币试点城市。

活动期间，用户可通过永辉生活App活动页面报名参加，资格审核通过后，可领取20元无门槛红包。除此之外，活动期间首次开通中国银行数字人民币钱包的用户可额外获得10元无门槛红包一张。

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特殊说明

A.用户需先开通永辉生活钱包快付功能。具体流程:

1.进入“数字人民币”App-我的-点击“钱包快付管理”按钮;2.点击“可开通”并选择“永辉生活”;

3.选择已开通的“中国银行钱包”。

B.使用红包需升级到永辉生活app8.9.8.x及以上版本。

安卓用户需要在:我的>设置>版本信息，界面点击“检查更新”升级到支持版本（小辉提示:一定要进入版本信息页面检查确认版本号）。

c.活动过于火爆，如您遇到页面提示“太热情”可到数字人民币App内查看领取状态。

D.若在活动期间，用户注销中国银行数字人民币钱包，则默认用户主动放弃红包，未使用的红包将自动收回出资方，重开不予以补发。

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    天玑9200

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    Redmi Note 12探索版

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