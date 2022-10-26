永辉超市联合中国银行预计发放1500万数字人民币红包

从那时起，机器人手术和一般的自动化已经有了长足的进步，许多公司已经进入这个有利可图的类别，专注于各种不同的程序...Cyberdontics创始人兼CEOChris Ciriello指出，从病人的角度来看，其机器人根管治疗有两个大卖点...他解释说：“如果你做过像根管治疗、牙冠或任何这些类型的手术，你在牙医的椅子上花了一两个小时，你花了多次时间回去修复它...该轮融资由牙医连锁店Pacific Dental Services牵头，将用于额外的研发和将该系统推向市场...