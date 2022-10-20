iQOO Neo7正式发布：搭载天玑9000+ 售价2699元起

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:今天晚上，iQOO举行了新品发布会，并正式推出“双芯旗舰”iQOO Neo7，售价2699元起，下面一起来看看iQOO Neo7有哪些亮点。

外观设计方面，iQOO Neo7继承Neo6标志性设计，拥有几何黑、印象蓝、波普橙三款配色，波普橙和印象蓝的后盖采用素皮工艺，几何黑则是AG玻璃工艺。

屏幕方面，这款手机正面配备一块6.78英寸三星E5柔性直屏，分辨率为2400*1080，支持120Hz四档变速刷新，8000000:1对比度，屏幕局部峰值亮度1500nit，支持HDR10+显示。

配置方面，iQOO Neo7搭载联发科天玑9000+旗舰芯片，官方称其为天玑调校之王”，芯片采用台积电4nm工艺，超大核Cortex-X2主频提升至3.2GHz，并配备三颗2.85GHz Cortex-A710核心和四颗Cortex-A510核心，GPU为Arm Mali-G710MC10。新机内置5000mAh双电芯电池，支持120W闪充，最快9分钟充至50%。这也是iQOO Neo系列首次迎来百瓦快充的配置。在极速模式下iQOO Neo7至快9分钟从1%充至50%;从1%充至100%也只需要25分30秒。

摄像方面，iQOO Neo7采用5000万像素索尼IMX766V主摄，支持OIS光学防抖，辅以800万像素广角+4cm微距镜头，前置1600万像素镜头。此外，iQOO Neo7上的这颗IMX766V传感器还拥有OIS光学防抖加持，从而缓解由于手抖带来的成像模糊问题。

价格方面，iQOO Neo78GB+128GB 版本售价2699元;8GB+256GB 版本售价2999元;12GB+256GB 版本售价3299元;12GB+512G 版本售价3599元，除8GB+128G版本外，其他版本均有首发优惠，新机将于10月31日正式开售，现在就可以预约。

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