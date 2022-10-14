报告显示苹果 iPhone 14 Plus 上市首周销量低于预期 产能转向 Pro 机型

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日消息:在 iPhone14Plus 发布后不到一周，又出现了一份关于 iPhone14和 iPhone14Plus 销量低于预期的报告，表明苹果可能最快在本月主动减少该设备的库存和部件订单。

DIGiTimes 的付费报告称，iPhone14和 iPhone14Plus 的销售被 iPhone14Pro 和 iPhone14Pro Max 的热烈反应所掩盖。消息人士向 DIGiTimes 表示，尽管今年 Pro 版和非 Pro 版 iPhone 机型的销售表现存在差异，但在2021年下半年，iPhone14机型的总出货量可能会与 iPhone13系列的出货量差不多。

如果 iPhone14和 iPhone14Plus 的销售在短期内「保持平稳」，据称苹果可能在10月下旬削减制造这些设备的零部件订单。如果苹果比预期更积极地削减订单，那么到今年年底，iPhone14系列的总出货量甚至可能比去年同一时间段的 iPhone13系列有所下降。研究表明，苹果预计在2022年下半年整体制造约9000万部新 iPhone，但由于"需求不振"，这一数字可能下降到8000万部。

这一信息反映与其他多个报告相同，表明 iPhone14和 iPhone14Plus 没有达到苹果的销售预期。上市后不久，苹果分析师郭明錤表示，这两款设备的需求「乏善可陈」，预购结果比第三代 iPhone SE 和 iPhone13mini 更差。他甚至声称，「苹果今年对标准机型的产品细分策略失败了」，据信苹果已经搁置了增加这两款设备产量的计划。显示屏分析师 Ross Young 说，与去年同期相比，iPhone14的面板订单下降了38%，而在二手市场上，iPhone14和 iPhone14Plus 的价值下降速度是去年 iPhone13mini 和 iPhone13的两倍。

另一方面，据报道，iPhone14Pro 和 iPhone14Pro Max 的需求仍然很高。据信，苹果已经将生产从非 Pro 机型转移到生产更多的 iPhone14Pro 版和 iPhone14ProMax 设备，这一点从组件出货量的增加可以看出。

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