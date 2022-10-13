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Strategy Analytics：电动汽车动力总成传感器的市场机遇将达到数十亿美元

2022-10-13 11:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月13日消息:据 Strategy Analytics 电动汽车服务（EVS）发布研报《2021-2029年 xEV 传感器需求展望》预测，2021-2026年间，电动汽车产量将以26% 的复合年平均增长率增长，到2029年出货量将接近5410万辆。这反过来又将推动相应的 xEV 动力总成传感器需求以30% 的 CAAGR 增长，到2029年达到17亿美元。

汽车，新能源，电动车

纯电动汽车将成为传感器电池管理系统、DC/DC 转换器、主牵引逆变器、电动机、车载充电器和其他系统的最大市场。到2029年，纯电动汽车的传感器需求将以44% 的 CAAGR 增长，占整个传感器市场机遇的68%。

Strategy Analytics 执行总监 Asif Anwar 指出:「通过各种动力系统对传感器需求的细分显示，到2029年，电机占传感器总需求的51% 以上。主逆变器是第二大市场，其次是 DC/DC 转换器和电池监测系统的需求。从出货量来看，定位传感器仅用于电机，而电池管理系统、车载充电器、DC-DC 转换器、主逆变器等的使用，将反映对电流和温度传感器的更高出货量需求。」

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  • 天玑1080适合玩游戏吗？

    适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。

    天玑1080

  • iPad 10出了后ipad9会下架吗？

    苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。

    iPad 10

  • 天玑1080和天玑8100哪个好？

    天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;

    天玑1080

  • iPad 10什么时候可以买？

    2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。

    iPad 10

  • iPad 10可以享受教育优惠吗？

    可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。

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  • 天玑1080相当于骁龙多少处理器？

    骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。

    天玑1080

  • iPad 10接口会是Type-C吗？

    是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。

    iPad 10

  • 天玑1080什么时候发布的？

    2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。

    天玑1080

  • quest pro参数重量是多少？

    722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。

    Quest Pro

  • iPad 10值得买吗？

    推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。

    iPad 10

  • i7-13700K适合直播用吗？

    适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。

    i7-13700K

  • quest pro什么时候上市发售的？

    2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。

    Quest Pro

  • iPad 10十月什么时候发布？

    预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。

    iPad 10

  • i7-13700K和KF有什么区别？

    有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro有没有光学防抖？

    没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K可以装win10吗？

    可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro有双扬声器吗？

    有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K可以玩大型游戏吗？

    可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro主副卡都可以5G吗？

    可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K核显性能高吗？

    不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。

    i7-13700K

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