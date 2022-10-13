Strategy Analytics：电动汽车动力总成传感器的市场机遇将达到数十亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月13日消息:据 Strategy Analytics 电动汽车服务（EVS）发布研报《2021-2029年 xEV 传感器需求展望》预测，2021-2026年间，电动汽车产量将以26% 的复合年平均增长率增长，到2029年出货量将接近5410万辆。这反过来又将推动相应的 xEV 动力总成传感器需求以30% 的 CAAGR 增长，到2029年达到17亿美元。

纯电动汽车将成为传感器电池管理系统、DC/DC 转换器、主牵引逆变器、电动机、车载充电器和其他系统的最大市场。到2029年，纯电动汽车的传感器需求将以44% 的 CAAGR 增长，占整个传感器市场机遇的68%。

Strategy Analytics 执行总监 Asif Anwar 指出:「通过各种动力系统对传感器需求的细分显示，到2029年，电机占传感器总需求的51% 以上。主逆变器是第二大市场，其次是 DC/DC 转换器和电池监测系统的需求。从出货量来看，定位传感器仅用于电机，而电池管理系统、车载充电器、DC-DC 转换器、主逆变器等的使用，将反映对电流和温度传感器的更高出货量需求。」

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