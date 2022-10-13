2人在小区群对骂14个月被判相互道歉 法院：构成名誉侵权

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:据天心区人民法院公众号消息，近日，长沙市天心区人民法院对一起人格权纠纷案作出一审判决，互怼的双方不仅要在业主群道歉，更要赔偿打伤对方的相关损失。

2020年8月，美好家园的业主群有业主对业委会公共收益不公开、不公示提出质疑，孙小玲便在群里对此事发表了自己的意见，并和王小猛第一次在群里发生了言语冲突。

后因孙小玲将其住房改为商用开培训班，王小猛作为业委会成员配合相关单位取缔非法住改商，双方矛盾进一步加剧。2021年11月，孙小玲遇到该小区业委会主任吴小龙，双方发生言语冲突，后王小猛到达现场，与孙小玲发生冲突。

调解未果的情况下，孙小玲遂将王小猛起诉到了天心区法院，请求判王小猛在微信群里向自己道歉并赔偿损失。对孙小玲起诉的事实，王小猛并不认可。

天心区法院经审理后认为，名誉权是公民维护其人格尊严不受侵犯的权利。互联网群组成员在参与群组信息交流时，应当遵守法律法规、文明互动、理性表达。

此案原被告双方在各类群中的言论均有明显系低俗且具有贬损性评价、公然丑化他人人格的词汇，对相对方进行侮辱诽谤。双方均明知自己的行为会对相对方的名誉产生不利后果，而希望或者放任这种危害后果发生，具有主观上的故意。在客观上通过文字、言语对相对方进行侮辱并实施损害其名誉的行为，对相对方造成了不良影响，导致其他业主对其产生不良评价，因此原、被告双方的上述言论均应作否定性评价，均构成名誉侵权，故原、被告双方要求相对方进行书面道歉并在相关微信群公开的诉讼请求，天心区法院均予以支持。

据此，天心区法院作出一审判决:限被告王小猛十日内向原告孙小玲进行书面赔礼道歉，在相关微信群进行公开，并赔偿各项损失;限反诉被告孙小玲十日内向反诉原告王小猛进行书面赔礼道歉，并在相关微信群进行公开。

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