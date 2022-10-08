支付宝全球专利申请总量已近8000件

三年。i5-13600K商品质保周期为3年质保，在此时间范围内可提交维修申请，具体请以厂家服务为准。英特尔有限公司（Intel SemiconductorLtd.）(下称“英特尔")向原始包装产品(指盒装英特尔R处理器和附带之散热装置)之购买者(原始购买者)以及包含本产品并由原始购买者组装的计算机系统的购买者(原始系统购买者)担保:本产品如正确安装和使用，三(3)年(下称“质保期”)内将不存在材料和工艺上之缺陷，且实质性符合英特尔公并的产品规格。对于原始购买者来说，该质保期起始于原始包装产品购买日，对于原始系统购买者来说，该质保期起始于包含该产品的计算机系统的购买日，以原始正式销售发票为据(不论该产品是作为组件而单独购买，或是作为计算机系统的一部分购买)，并包括任何及所有更换产品的质保期。在任何情况下，产品及其更换产品的质保期总计不超过三(3)年。