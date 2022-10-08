支付宝全球专利申请总量已近8000件

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:据蚂蚁集团透露，支付宝（杭州）信息技术有限公司全球专利申请总量已接近8000件。天眼查信息显示，支付宝(杭州)、蚂蚁链、蚂蚁智安安全技术等蚂蚁集团旗下多家主体均被认定为国家高新技术企业。
目前，支付宝APP上已经有超过300万个商家机构小程序，为消费者提供扫码点单、生活缴费、预约购票、直播购物等超过1000项生活服务。
此前，支付宝APP首页新增了直播入口，用户点击即可进入生活号直播间，向下滑动可观看其他商家直播。
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高新技术企业认定管理工作网显示，支付宝、蚂蚁链、蚂蚁智安安全技术等蚂蚁集团旗下多家主体均被认定为国家高新技术企业...另一家“支付宝信息技术有限公司”是支付宝App的运营主体，负责为数字化服务商提供产品和服务接口，助力商家机构数字化经营，其注册地在杭州...支付宝（杭州）信息技术有限公司的全球专利申请总量已接近8000件...
在新一代数字基础设施上，美国现在也要加大建设了，去年推出了650亿美元的基建计划，其中宽带网络也是重点，美国运营商推出了全球首个上下行8Gbps（也就是8千兆）光纤固网宽频服务，上行也不限制速度，而且延迟只有3ms超低水准...虽然全球已经有更快的万兆宽带，但是这个8千兆宽带的重点不仅仅是下行速度快，而且上行也是对等的8千兆，没有限速，还有超低的3ms延迟......
站长之家 9月 16日讯：据澎湃新闻报道，对于自 9 月 16 日到 9 月 30 日完成提车的特斯拉车主，若选择在店内购买保险，可享受 8000 元保险补贴，保险补贴可直接用于减免车价...
据澎湃新闻报道，对于自9月16日到9月30日完成提车的特斯拉车主，若选择在店内购买保险，可享受8000元保险补贴，保险补贴可直接用于减免车价...该活动针对所有中国产特斯拉Model3和Model Y车型新车，补贴价均为8000元...特斯拉官网显示，目前特斯拉Model3后轮驱动版售价27.99万元，高性能版售价36.79万元;Model Y后轮驱动版售价31.69万元，长续航版售价39.49万元，高性能版售价41.79万元...
快递保价问题，难道不是客户根据自身货物价值缴纳保价费，然后承运方根据保价金额进行保价赔付吗？顺丰快递近段时间，频频因为保价问题登上热搜...后来，他收到货的时候，发现在寄的过程中手办有破损，导致手办贬值，随后要求顺丰按照保价赔付或者赔付无损全新的手办，顺丰方面称只能赔偿500元...对此，顺丰客服回应称：保价并不保多少赔多少，是综合快件实际损耗和保价金额按一定比例赔偿的......
一组关于索尼“神秘”新机的跑分成绩现身Geekbench平台，取得了单核心867，多核心3484分的测试成绩...据悉这款新机代号为XQ-DS99，搭载了天玑8000处理器以及安卓12的系统，而这同样是索尼手机首次搭载联发科天玑系列芯片，目测在索尼现有的手机产品线中，该机大概率会有一个中高端的定位，价格上相对索尼Xperia1IV、Xperia5IV等产品或许会有下降，至于更多具体信息还待以后确认...
中关村在线消息：9月21日，据相关爆料，华为Mate50保时捷设计在第三方的价格已经一路飙升至2万元人民币，而12GB+512GB的官方价格仅为12999元，之间的价差高达8000元。据悉，华为Mate50保时捷设计屏幕尺寸6.74英寸1080P OLED全面屏，机身采用业界首创双色陶瓷工艺，低调奢华，辨识度高，后置5000万+1300万+4800万镜头，前置1300万超广角自拍镜头+3D深感镜头，电池容量4700毫安，支持面部识别，指纹识别，以及蓝牙5.2。
中关村在线消息：索尼一款型号为XQ-DS99的新机出现在了Geekbench跑分平台，搭载天玑8000处理器...根据资料显示，联发科天玑8000采用台积电5nm制程，CPU部分包含4个2.75GHzA78核心+4个2.0GHzA55核心，GPU为Mali-G610，采用自研APU580架构...
近期最热的国产手机肯定是华为Mate50系列手机，根据业内人士透露，华为Mate50系列首批放货400万台，目前已经被抢购一空，尤其是越高端的版本，销量反而就越好...根据实际销售情况来看，其中华为Mate50售价4999元起，华为Mate50Pro售价6799元起，华为Mate50RS保时捷设计售价12999元起...
本次农产品专场直播由于无法实现外景直播，改在北京直播间进行全天直播，这也是其首次以“云游”模式举办区域农产品专场活动...数据显示， 9 月 24 日东方甄选直播活动当天销售额破 8000 万，超过一半为宁夏、新疆等地好物，原计划 2 天的专场活动提前 1 天就结束了...
支持。i5-13600K是英特尔最新的13代CPU，自然是支持DirectX12了。DX12 最重要的变化就是更底层API，这一点很像AMD Mantle，在硬件抽象层上走得比以往更深入，能够同时减轻CPU、GPU的过载(overload)。
大约5000mAh荣耀X40 GT电池容量大约是5000mAh，同时搭配66W有线快充，在2000元档位的智能手机中算是比较不错的配置。荣耀X40 GT定位的是电竞游戏手机，支持高刷新率屏幕，对电池续航的需求吧比较高，拥有5000mAh电池可以基本满足一天的使用，快充速度也可以让手机在比较短的时间内充满。
89.6GB/秒。i5-13600K最大内存带宽是89.6GB/秒，最大内存带宽是处理器可以从半导体内存中读取或存储数据的最大速率（以 GB/s 为单位），并且支持ECC内存。
双卡荣耀X40 GT是双卡手机，可以支持5G双卡，持移动、联通和电信三网的5G网络。几乎现在新推出的智能手机都是双卡双待，且是实体的SIM设计，但也有部分型号手机，如iPhone14系列开始推出eSIM卡版本，未来或许eSIM卡会成为比较主流的设计方案，这样可以为手机节省更多内部空间。
不可以荣耀X40 GT不可以支持IP68级别的防尘防水，如果是普通的生活泼溅水的话，没有太大问题，马上擦掉即可。但是如果掉进水中，或者是蒸汽较多的环境中，则容易进水导致内部的元器件出现腐蚀损坏等，建议在使用的时候要注意不要接触到水。
参数如下。处理器编号：i5-13600K架构:Raptor Lake中央处理器规格核心总数14:# 性能核心数6 # 高效核心数8总线程数20最大睿频5.10GHz性能核心最大睿频5.10GHz高效核心最大睿频3.90GHz性能核心基础频率3.50GHz高效核心基频2.60GHz缓存24MB 英特尔® 智能高速缓存总二级缓存20MB处理器基础功率:125瓦最大涡轮功率:181瓦内存规格最大内存大小（取决于内存类型）128GB内存类型:高达 DDR5-5600MT/s或者高达 DDR4-3200MT/s最大内存通道数:2最大内存带宽:89.6GB/秒支持 ECC 内存:是的处理器显卡处理器显卡:英特尔® 超高清显卡770图形基频300兆赫图形最大动态频率:1.50GHz图形输出:eDP1.4b、DP1.4a、HDMI2.1最大分辨率 （HDMI）:4096x2160@60Hz最大分辨率 （DP）:7680x4320@60Hz最大分辨率（eDP - 集成平板）:5120x3200@120HzDirectX:支持12OpenGL:支持4.5OpenCL:支持3.0支持的显示器数量:4最大 DMI 通道数:8PCI Express:5.0和4.0PCI Express 配置:高达1x16+4、2x8+4最大 PCI Express 通道数:20针脚类型： FCLGA1700
可以荣耀X40GT有NFC功能，可以利用NFC来设置门禁功能。设置门禁的方法:开启钱包应用，选择右下方的卡包 ;点击右上方的 + 号图标，找到 门禁卡;选择 模拟 实体门禁卡 ，把门禁卡放在手机的nfc功能感应区中就可以了。
125W。Core i5-13600K 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与计算机中的其他组件通信，Core i5-13600K 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器采用 UHD Graphics 770 集成图形解决方案。
没有荣耀X40 GT没有无线充电功能，它可以支持66W的有线快充。作为一款定价在2000元档位的中端手机，荣耀X40 GT的快充速度也算是比较快的，当然这个价格不太有可能配备无线充电和反向无线充电功能，同时无线充电的速度也不会太快。
10月20日。i5-13600K是9月27日公布的，正式的发售日期是2022年10月20日，英特尔酷睿 i5-13600K是一款14核的桌面处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，使用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程。Core i5-13600K 具有24MB 的三级缓存，默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz。
三年。i5-13600K商品质保周期为3年质保，在此时间范围内可提交维修申请，具体请以厂家服务为准。英特尔有限公司（Intel SemiconductorLtd.）(下称“英特尔")向原始包装产品(指盒装英特尔R处理器和附带之散热装置)之购买者(原始购买者)以及包含本产品并由原始购买者组装的计算机系统的购买者(原始系统购买者)担保:本产品如正确安装和使用，三(3)年(下称“质保期”)内将不存在材料和工艺上之缺陷，且实质性符合英特尔公并的产品规格。对于原始购买者来说，该质保期起始于原始包装产品购买日，对于原始系统购买者来说，该质保期起始于包含该产品的计算机系统的购买日，以原始正式销售发票为据(不论该产品是作为组件而单独购买，或是作为计算机系统的一部分购买)，并包括任何及所有更换产品的质保期。在任何情况下，产品及其更换产品的质保期总计不超过三(3)年。
有荣耀 X40 GT的NFC可以支持公交地铁卡、门禁卡、银行卡、支付和近距离数据传输等各种NFC功能操作。NFC的开启方法:设置-更多连接-NFC，开启NFC开关。NFC虽然不如二维码使用的普遍，但随着更多的NFC设备开始应用到生活中，未来或许NFC可以出现更多的使用场景。
需在频道输出付费对应指令如果没有付费，属于试用帐号，大约可以生成20-25张图，在频道对话框输入『 /subscribe 』，会跳出专属付费厉链接即可付费。另外要先有邀请码才能进Midjourney，进Midjourney后才能购买，所以需要先找有邀请码的朋友或用户获得邀请码。
13代。i5-13600K是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600K使用 PCI-Express Gen5连接。该处理器采用 UHD Graphics770集成图形解决方案。
可以荣耀X40 GT的处理器是骁龙888，足够玩原神这款游戏，虽然不足以开全高画质长时间玩，但如果是开中等画质完全可以以比较高的帧率运行。同时它还是LCD高刷新率屏幕，玩其他的游戏还可以支持高帧率模式，比如王者荣耀、和平精英等游戏，都是可以支持高帧画面。
台积电。骁龙8Gen2根据爆料是台积电4纳米工艺，而非三星制造的4nm 工艺和 Adreno740GPU。它将使用四种类型的内核，而不是过去几年高通芯片组中更标准的三种。这些将由一个 Cortex-X3、两个 Cortex-A720、两个 Cortex-A710和三个 Cortex-A510组成
可以开高帧率玩游戏荣耀X40 GT自带高刷新率屏幕，经过官方测试X40 GT在玩某款MOBA手游 120 帧测试时，室温25°，测试时间 1 小时情况下，平均帧率是115.07FPS；某款知名FPS手游，也在相同条件下， 90 帧测试，可以维持在89.71FPS平均帧率；某知名RPG手游 60 帧测试，测试时间 30 分钟， 25 度室温情况下，可以维持在56.33FPS的平均帧率，也就是说在玩大多数手游情况下，都可以维持比较高的帧率。
1+2+2+3八核心架构。骁龙8Gen2根据爆料采用1+2+2+3八核心架构，将由一个 Cortex-X3、两个 Cortex-A720、两个 Cortex-A710和三个 Cortex-A510组成，大核升级为Cortex A715，相比Cortex A710性能提高了5%，能效提高了20%，超大核升级为Cortex X3。
后置三摄，前置单摄荣耀X40 GT配备了后置三摄镜头和前置单摄镜头。后置镜头模组采用圆环设计，圆心大写的“GT”，同时手机背板覆盖了形似碳纤维的纹理设计以彰显速度感，看起来十分有运动感。荣耀X40 GT预计会有一个5000万像素的主摄+超广角镜头+微距镜头；前置单摄预计是1200万像素。
3.4-3.5GHz。Digital Chat Station 报告称，8Gen2可能有两个版本，第二个版本可能使用相同的芯片，但调整到更高的时钟速度——主核心的速度高达3.4-3.5GHz，高于预期的3.2GHz标准模型。