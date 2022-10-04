苹果将在即将推送的iOS 16.0.3系统中修复更多错误

站长之家(ChinaZ.com) 10月4日消息:iOS16.0.2在上个月发布，对iPhone14存在的过多的复制和粘贴权限提示等Bug进行了一些错误修复。现在，有证据表明，苹果正计划发布iOS16.0.3，并进行更多的错误修复。

即将发布的iOS16.0.3软件更新的证据已经出现在MacRumors的分析日志中，这在过去是一个可靠的指标。

iOS16.0.3有望解决几个剩余的iOS16错误，包括用iPhone14Pro拨打CarPlay电话时音量过低的问题，一些iPhone机型在亮度设置较低时显示闪烁，一串文本可能使邮件应用崩溃，在Mac上试图用Final Cut Pro和iMovie编辑iPhone上拍摄的电影模式视频时出现错误等等。

目前还不清楚苹果计划何时发布iOS16.0.3，但鉴于iOS16.1预计将在本月晚些时候发布，猜测或于本周或下周推送。iOS16.1支持第三方应用程序中的实时活动，为美国用户提供新的清洁能源充电选项，支持Home应用程序中的Matter配件，不带Apple Watch的Apple Fitness+，其他iPhone型号的电池百分比图标显示等等。

去年，iOS15.0.1和iOS15.0.2相隔10天发布，而iOS11.0.2和iOS11.0.3在2017年iPhone8推出后相隔8天发布。

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