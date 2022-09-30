Counterpoint：2022年Q2全球手机市场营业利润同比增长6%

站长之家（ChinaZ.com）9月30日消息:据Counterpoint市场监测服务最新研究显示，2022年第二季度，全球手机的收入同比下降2%，环比下降15%，至958亿美元。

全球手机营业利润同比增长6%至131亿美元。OPPO、vivo和小米的收入同比下降均达两位数。三星和苹果的收入分别同比增长25%和3%。2022年第二季度，全球手机营业利润同比增长6% 至131亿美元。前五名的手机制造商贡献了约80% 的总收入。

高级分析师 Harmeet Singh Walia 在评论整体市场动态时表示：「全球手机的收入受到了出货量持续下降的拖累。但随着三星和苹果等全球品牌的引领，整体市场的ASP有所增长，甚至小米、联想集团、荣耀、华为和传音集团等一些中国品牌均在过去一年向更高单价的终端转型，在今年第二季度，整体营业利润实现了年度增长。然而，这种增长在整个产业链和大环境中是十分重要的。虽然有一些手机厂商通过价格段上调这个策略提高了利润率（除小米外），然而大部分今年的增长可归因于去年Q2受新冠疫情打击而使得整体基数较小，而非各季度营业利润的持续增长。与上一季度相比，营业利润在2021年第一季度环比下降26% 后环比下降了29%。」

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