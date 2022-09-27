魔兽世界怎么去达拉然 WLK联盟部落去达拉然方法一览

魔兽世界怀旧服WLK版本，很多玩家还不清楚怎么去达拉然这个城市，在WLK版本就就相当于TBC的沙塔斯主城，很多玩家都要去的，下面就来为大家分享一下WLK联盟部落去达拉然方法一览。

1.需要接取任务——魔法王国达拉然，跟着任务线来就可以传送到达拉然，传到达拉然的第一时间记得把炉石绑定在达拉然的旅馆中。

2.魔法王国达拉然 （任务在74级时可在诺森德很多地方领取，后续会让大家前往达拉然） 将肯瑞托徽记之戒交给达拉然紫罗兰之门的大法师塞琳德拉。

3.部落任务领取点

领取地点1:大法師埃萨·夺日者的影像（龙骨荒野）

领取地点2:博学者泰尔嘉那（龙骨荒野）

领取地点3:博学者凯兰纳（北风苔原 战歌堡）

领取地点4:博学者瓦伦萨斯（嚎风峡湾 复仇营地）

领取地点5:博学者费利丝塔 （灰白之丘 征服堡）

4.联盟任务领取点

领取地点1:乌瑞克·冯·斯托姆哈斯男爵（嚎风峡湾 瓦尔加德）

领取地点2:大法师茉德拉的影像（龙骨荒野 群星之墓） 备注:联盟法师71级传送门训练师也在这里领取

领取地点3:不稳定的瓦斯（龙骨荒野 暮冬要塞）

领取地点4:魔导师达斯米尔（北风苔原无畏要塞）

领取地点5:魔导师哈尔蕾奈（灰熊丘陵 琥珀松木营地） 备战WLK:诺森德任务指引—如何前往主城达拉然

5.在达拉然有去各大主城的传送门，跟沙塔斯是一样的，很是方便，所以在达拉然绑炉石就是很好的选择。

（举报）