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2021款11英寸iPad Pro打破纪录是苹果在售时间最长的型号

2022-09-26 15:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日消息:2021年的11英寸iPad Pro今天已成为苹果有史以来在售时间最长的型号，有迹象表明，苹果公司正计划最快在下个月用新的型号取代该设备。

iPad Pro2图片来源苹果

2021年4月，苹果推出了新的12.9英寸和11英寸iPad Pro型号，配备了M1芯片、雷雳接口、5G连接、人物居中，以及较大尺寸的miniLED显示屏。2021年的11英寸iPad Pro仍在销售，现在已经距离上市超过18个月。

截至今天，2021年的11英寸iPad Pro现在已经上市513天，比之前发售时间最长的iPad Pro机型，即2016年的9.7英寸iPad Pro还要长一天。2021年的12.9英寸机型仍然比2015年的第一代12.9英寸iPad Pro少59天。这是因为第一代iPad Pro在2015年11月才以12.9英寸机型首次亮相，四个月后才由9.7英寸机型加入。

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2021年iPad Pro的超长销售期是值得留意，因为自近七年前推出初代版本以来，客户还没有习惯对新机型进行等待如此长的时间，这可能表明下一次更新将有实质性的改变。

新的iPad Pro型号预计最快将在下个月发布。下一代iPad Pro机型预计将采用M2芯片，MagSafe无线充电，顶部和底部侧边有两个新的四针连接器，以及摄像头的升级。

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