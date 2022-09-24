天猫调整送货入户服务规范 新增健身器械行业送货入户的服务内容

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:今天，天猫发布关于《送货入户服务规范》、《健身器械送货入户服务规范》的变更公示通知。

公告称，为给商家和消费者带来更好的服务体验，天猫拟对《送货入户服务规范》、《健身器械送货入户服务规范》进行如下规则变更。本次规则于2022年9月23日公示，于2022年9月30日生效。

公告显示，《健身器械送货入户服务规范》主要变更点:

《健身器械送货入户服务规范》升级为《送货入户服务规范》，原规范做下线处理，下线前产生的订单仍需要按照原规则进行服务履约。

《送货入户服务规范》主要变更点:新增健身器械行业送货入户的服务内容，包括服务保障中赔付标准的新增。

具体来看，“送货入户” 是由商家向买家提供的一项物流服务，当买家在天猫购买带有“送货入户”标识的商品时，商家承诺将商品送达至买家购买时填写的详细收货地址，同时，大型家电和大型健身器械提供搬楼并送货入户的服务。

服务保障方面，运动户外（健身器械）商品，商家应履行送货入户服务但未履行的，当用户发起投诉且投诉成立后，商家按照对应子订单金额的5%赔付，每个子订单200元封顶，赔付方式为通过发放赔付红包向买家进行赔付。

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