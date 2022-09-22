小米Civi 2采用3200万像素前置双主摄设计

站长之家9月22日讯：据小米官方公布，小米Civi2采用前置双主摄设计，配备3200万像素主摄+3200万超广角主摄组合。后置主摄采用旗舰同款IMX766大底，小米影像大脑加持。
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中关村在线消息：9月22日，小米官微爆料，即将发布的小米Civi2的前置影像能力非常强悍，新机将采用3200万像素专业前置主摄，还将支持AF自动对焦，采用了ALD防眩光镀膜以及F2.0超大光圈；还将配备一枚3200万像素超广角前置镜头，支持100°超广角...新机的后置影像系统也非常卓越，不仅会采用后置三摄设计方案，主摄还将采用旗舰级IMX766传感器，具有5000万像素支持F1.8超大光圈，进光量提升101.8%，拍照速度提升144%，夜间拍照速度提升246%，一起期待吧！...
今天上午，小米官方公布了Civi 2新机的正面外观，其采用了一块上去面挖孔屏，而前摄的挖孔引起了热议。这次小米Civi 2采用了与主流安卓完全不同的药丸挖孔，并且是居中放置的药丸。随后，官方也公布了这颗药丸的具体细节，内部配备了两颗3200万像素超清镜头。据介绍，其中一颗为3200万像素专业主摄，能够在暗光环境下也拍摄出清晰细节，另一颗则是3200万像素超广角主摄，能够带来更大的视角，不仅自拍更显瘦，也能容纳多人拍摄。另外，小米的文案中还透露，该机还会配备独特的算法，能实现仿生的人像拍摄，虚化等效果会明显提升。根据日前
小米 Civi2采用和小米12同款的索尼 IMX766传感器，相比上代进光量提升101.8%，拍照速度提升144%，夜间拍照速度提升246%。 小米 Civi2配备前置双主摄，包括一颗3200万专业主摄和一颗3200万超广角主摄。
今天小米官方发布消息称，小米Civi2将采用“小米史上最强前置”，配备前置双主摄，包括一颗3200万专业主摄和一颗3200万超广角主摄，号称“仿生双眸，氛围人像”...小米Civi2还将搭载小米12同款旗舰级后置主摄——索尼IMX766...
小米已经官宣将在下周正式发布小米Civi2手机，而随后小米官方正式公布了该机的真机细节，其中小米Civi2手机的后置摄像头搭载与小米12同款的旗舰级主摄——IMX766...小米影像大脑是此前小米12Pro机型上首发的功能，是小米历时两年打造，工程师团队重写了整个相机架构，并将软硬件能力整合重建，让拍照速度更快、成片率更高，这次直接下放给Civi系列...
小米Civi 2将会是小米首款搭载前置多色温四柔光灯的手机，从官方海报可看出，四柔光灯分列在机身顶部边框处，左右各两颗，设计十分精巧，在不影响屏幕观感的起到拍照补光效果...新机后摄采用小米12同款IMX 766主摄，搭配了ED超低色散光学玻璃镜片，白天拍摄边缘画质更好，夜晚拍摄透光率更高...小米Civi产品经理馨心表示，在小米影像大脑的加持下，小米Civi 2的启动速度、拍照速度、自拍速度、夜景速度等都相较上代有脱胎换骨的提升......
中关村在线消息：今天上午，小米Civi 2的正面正式曝光。此外，小米Civi 2将和Hello Kitty联名，继续面向女性市场。小米Civi 2采用了前置双摄的设计；并且搭载了前置双柔光灯，配有杜比双扬声器，有红外线发射器；后置5000万像素三摄，依然是今年小米12系列传统的设计模组设计。可以看到，小米Civi 2会在前置影像方面有重大的突破，聚焦于手感和设计。性能方面，小米Civi 2将搭载骁龙7Gen1，其采用三星4nm工艺，CPU为1个主频2.4GHz的A710超大核、3个2.36GHz的A710大核、4个1.8GHz的A510小核。GPU方面，骁龙7图形渲染速度相比骁龙778G提升了
小米官方公布了Civi2新机的正面外观，其采用药丸挖孔方式，为双主摄设计，分别为32MP的专业主摄和32MP的超广角主摄...官方还称该机会配有独特的算法，能实现仿生人像拍摄，虚化等效果会明显提升...屏幕前的你对小米Civi2的药丸挖孔屏有什么看法呢?...
这次小米Civi2将会是小米首款前置多色温四柔光灯的手机...后摄采用小米12同款IMX766主摄，搭配ED超低色散光学玻璃镜片，白天拍摄边缘画质更好，夜晚拍摄透光率更高...在小米影像大脑的加持下，小米Civi2的启动速度、拍照速度、自拍速度、夜景速度等都相较上代有脱胎换骨的提升...
将于9月27日发布的小米Civi2目前已在京东、天猫等平台上架并开启预订...小米Civi2搭载高通骁龙7处理器，后置主摄为5000万像素，支持67W快充，其中骁龙7采用三星4nm工艺，CPU为1个主频2.4GHz的A710超大核、3个2.36GHz的A710大核、4个1.8GHz的A510小核...
支持以下格式。腾讯极光盒子5Pro依托强大的硬件性能，通过安装KODI、VLC等专业播放软件，支持BD/UHD原盘ISO M2TS MKV（BDMV/ISO）、3D MVC(蓝光、MKV)、MKV、M2TS、MTS、TS、MP4、MOV、AVI、MPG、MPEG、VOB、FLV、3GP、TP等，原盘发烧友的福音
支持。腾讯极光盒子5Pro是支持HDMI2.1高清线的，享受全程8K@60fps输出，配备HDMI2.1视频接口，标配HDMI2.1高清视频线，传输带宽提升至48Gbps，支持动态HDR格式，真正意义上实现8K高品质视像传输。
有Redmi K60支持王者荣耀的120Hz画面，在王者荣耀游戏内开启高帧率模式即可。K60的屏幕有120Hz刷新率，支持多款游戏的120Hz模式，也有部分游戏支持90Hz模式，由于其搭载了旗舰级的处理器，性能上可以媲美很多高端旗舰手机，在相同价位段超过了很多同级别手机，游戏娱乐能力也十分出众。
屏幕总分为149分，排行第一位据相关爆料，iPhone14Pro Max的屏幕与音频得分已上榜DXO，其中屏幕总分为149分，排行第一位，音频总分42分，排行第九。据悉，iPhone14Pro Max的屏幕亮度非常出众，在户外的可读性方面十分突出，观看HDR视频时可以展现非常自然地对比度和细节，低光下渲染十分逼真，播放视频游戏时几乎看不到失帧。
支持。腾讯极光盒子5 Pro支持全程8K画质、8K解码、8K传输、8K片源、8K显示，支持全程8K@60fps分辨率的视频解码、视频输出，呈现摄人心魄的原片级细腻画质，帧帧入微，栩栩如生，满血的HDMI2.1带来8K的极速传输，清晰度是4K的四倍。
可以充分与 Quest Pro 竞争Pico4 Pro预计将提供额外的眼睛和面部跟踪功能，并与 Quest Pro 竞争。它将在今年晚些时候公布，但只会出售给企业和开发商。对该设备的反馈将用于改进 VR 头显，并可能在2023年将其出售给家庭用户。PCIO 4配置参数如下:
10月通过在线渠道开始Pico4有两个版本:128GB （429EUR） 或256GB (499EUR)。预订将于10月通过在线渠道开始。该设备将于2022年10月18日在欧洲、日本和韩国上市销售。新加坡和马来西亚将在稍后添加。Pico Interactive 目前没有提供头显何时在美国上市的详细信息。那里的市场牢牢地掌握在 Meta 的手中。字节跳动在美国也面临法律诉讼的威胁。Pico 可能会先在欧洲测试 Pico4的推出，然后才会扩展到美国。尤其是在德国，目前 Pico 仍然具有优势，因为 Meta Quest2并未在德国正式销售。
没有Pico4没有用于本地 PCVR 流媒体的显示端口电缆连接。用于视频流信号的 USB-C 电缆也不可用。作为一个原因，Pico 指的是 Pico Neo3Link，它是为想要玩 SteamVR 游戏的游戏玩家设计的。Pico4专门用于原生移动应用程序。到2023年，应该会有一个Wi-Fi 加密狗，用于 PC 和 Pico4之间的直接传输。Pico 过去没有很好地管理无线流媒体，因此转向加密狗是显而易见的。Quest 耳机也计划很快配备 Wi-Fi加密狗。由于 Pico4支持 Wi-Fi6，如果 Pico 软件允许，Pico 当前的 Wi-Fi 流理论上可以工作。
Peaky Blinders等游戏Pico Store中有 VR 应用，涵盖游戏、健身、视频和社交。迄今为止已确认的 VR 游戏包括 Peaky Blinders: The Kings Ransom、Ultimechs和The Walking Dead: Saints & Sinners2。到目前为止，像 Meta 的《生化危机4》这样的独家高调游戏都不见了。与育碧的独家合作将于2023年开始:《舞力全开》随后将在 Pico Store 发布。VR 健身爱好者可以期待集成卡路里跟踪器和 Pico Fitness，这是一款建议锻炼计划并分析和跟踪个人进度的应用程序。付费健身应用包括 Les Mills Body Combat、All-in-One Summer Edition 和 Creed: Rise to Glory。Pico 还承诺与 Wave 一起提供“开创性的现场音乐体验”，并宣布 Pico Worlds，它应该是一种原始元宇宙。不过，目前 Pico Store 的 VR 应用选择跟不上 Quest Store。
Pico OS的 VR 优化操作系统该头戴式设备在 Android 上运行，与 Quest 2 一样，并使用一种名为Pico OS的 VR 优化操作系统。
与 Meta 的触摸控制器几乎相同除了 VR 头戴设备，VR 控制器也进行了全面重新设计，比 Pico Neo3Link 的控制器更加优雅。跟踪环现在斜向手腕延伸，而不是从手柄中伸出，让您可以将控制器拉得更近，而不会妨碍跟踪环。由于新的 HyperSense 电机，Pico 还承诺提供更逼真的触觉体验。控制器由两节可更换的 AA 电池供电。输入选项与 Meta 的触摸控制器几乎相同：每个控制器都有一个模拟摇杆、两个主按钮、一个触发按钮和一个抓取按钮。每个 Pico 控制器都有两个系统按钮，其中一个用于屏幕截图。
可以Redmi K60支持吃鸡游戏的90帧以及王者荣耀的120帧模式。玩家主要在游戏内打开画质的选项即可，将画质调整到90Hz或者120Hz模式，就可以使用高帧率模式。除了王者荣耀和吃鸡之外，目前国内还有其他多款游戏也可以在K60系列上使用高帧率模式。
有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。
有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。
长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。
总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。
可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。
Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。
2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。
比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。