微信小程序类目调整：私募基金类目所需资质增加可选项

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:今日，微信公众平台运营中心发布了2022年8月小程序类目调整公告。
公告称，为进一步加强平台的规范管理，优化开发者类目选择体验，现对以下类目进行调整:
【生活服务-求职/招聘】类目所需资质中《人力资源服务许可证》不再要求需包含“网络招聘”服务范围。
【金融业-私募基金】类目所需资质增加可选项《中基协私募基金服务机构备案》。
（举报）
腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
微信公众平台官方发布了2022年7月小程序类目调整公告，包括新增和下线部分类目...新增类目方面，主要为新增类目，具体如下:...类目调整方面，调整了金融业、资讯类目，具体如下:...官方还调整了部分类目资质，具体如下:...平台还下线了部分类目，具体如下:...●下线部分类目、部分类目，具体如下:...
快手电商发布了公告称，平台对-类目入驻规则进行调整，并于2022年8月26日正式生效...（2）三级类目新增普通企业店开放入驻，并明确入驻资费标准...商户使用闪电购发布商品需遵守《快手小店闪电购管理规则》，出售的商品类型不得超出闪电购功能开放的类目范围...
快手电商发布了美妆、个护仪器、手机、钟表、金银饰等类目分销规则调整公告...公告称，快手快分销平台现对、、、、、、的类目准入规则进行调整，并同步修订《快手快分销平台管理规范》...①美妆-面部护肤和男士面部护肤类目需达到100万元以上流水证明...②美妆-彩妆类目、男士彩妆、香水类目需达到40万元以上流水证明...2、非定邀品牌，近半年累计任一平台流水超过50万元，（包含快手、拼多多、抖音、淘系、京东、得物、唯品会等主流平台）并提供截图证明;保证一物一证，CMA和CNAS证书缺一不可......
抖音电商发布了关于珠宝行业“规避平台质检”行为的专项治理公告...请各位商家/创作者参考《行业管理规范》中5.4要求:珠宝文玩行业中，除部分非管控类目外，其余受管控类目商品均需申请平台QIC入驻，申请通过后需将商品发送至平台QIC仓，经由仓质检后发货，具体类目管控明细详见强管控类目清单.feishu ;其余非管控类目（即无需入驻QIC仓的类目）商家可以直接向消费者发货......
本公告于2022年8月15日发布，2022年8月23日生效（含相关新增/修订规则）...快手电商还新增了《畜牧养殖-畜牧活体类目商品发布规范》，规范适用于--类目下发布的商品...1-- 和类目下发布的商品信息需包含:商品/赠品主体、品种、性别、年龄、体重、颜色、检疫情况等信息...2-- 类目下发布的商品信息需包含:商品/赠品主体、品种、性别、尺寸、年龄、颜色等信息...
公告称，快手快分销平台现对“美妆”类目准入规则进行调整，并同步修订《快手快分销平台管理规范》...针对旗舰店、专营店、专卖店新锐品牌申请入驻要求中，新增要求美妆部分类目需提供近半年其他平台单月销售额截图：美妆-面部护肤和男士面部护肤类目需达到 100 万元以上流水证明；美妆-彩妆类目、男士彩妆、香水类目需达到 40 万元以上流水证明；美妆-美妆工具类目可直接开通分销...
8月11日，抖音发布关于修订《行业管理规范》的意见征集通知...保健食品（“蓝帽子”），应在页面醒目位置标示:“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病” ，同时商详中应公示《国产保健食品备案凭证》或《国产保健食品批准证书》...
京东开放平台发布最新激励政策称，为引进多元化商家入驻京东开放平台，帮助商家快速成长，拟对宠物健康类目开展新入驻商家资费激励政策。政策适用于京东开放平台主营宠物健康类目的POP-SOP模式商家（京喜业务、京东极速版、京东国际、京东小店商家除外）。激励周期:2022年8月15日-2022年12月31日。激励规则方面，在激励周期内完成店铺开通并缴费的店铺，享受以下两项激励政策（若中途关店则激励立即终止）:（一）平台使用费返还:1. 激励规则:以激励金形式返还上个月平台使用费至商家店铺对应的京准通账?
从整理的月销过万的品牌累计来看，在整个抖音宠物行业市场中全年总量预估在25亿左右，目前头部品牌top10占到31.2%，top20占到43.2%...零食、猫砂、主食、梳子等产品在抖音宠物市场占据较大的销售优势，特别是客单10元左右的零食产品，用户非常愿意下单尝鲜，给到家里的毛孩子奖励...其中麦富迪狗粮每月都占据销售额top1，且大部分产品都来自于宠物用品类目中的品牌top10，说明品牌的声量影响着消费者的认知度近一步影响着消费者的选择......
快手电商发布潮玩盲盒类目开放公告...1、类目下旗舰店、专卖店、专营店和普通企业店、个体工商户店铺由定向邀请调整为开放入驻...注意，潮玩盲盒相关商品仅可发布至--类目，不得发布至其他类目...潮玩盲盒类目支持准入快分销...1.商户/带货达人不得以任何形式规避商品审核，包括错挂类目推广商品，不得诱导用户进行私下交易，或脱离平台管控进行交易;...3.商户/带货达人需明确告知盲盒潮玩是否开盒不可退换，包括商品详情页、直播间/短视频等推广场景均需明确;...
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。