华为发布问界M5 EV纯电动汽车 售价28.86万元起

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:今天下午，除了发布华为Mate50系列手机外，华为还重磅推出了纯电车问界M5EV。与搭载增程式混动系统的问界 M5不同，定位纯电中型 SUV 的问界 M5EV 提供单电机后驱与双电机四驱两种版本可选。

其中，标准版采用的是单电机后驱，CLTC续航里程为620km，百公里加速7.1s。性能版采用的是双电机四驱，CLTC续航里程为552km，百公里加速4.5s。

问界M5EV 整体设计非常简约，采用封闭式动感鲨鱼鼻车头设计，还带来专属“暖星云”配色，更年轻、时尚。车身拥有超低风阻设计，风阻系数低至0.266Cd。

问界 M5EV 采用超大全景天幕，使用航空级纳米双层镀银隔热材质，杜绝99.9% 的紫外线，有效降低天幕内表面温度。音乐厅级 PVB 阻尼双层隔音材质，让高速驾驶对话更清晰。视野比达97.7%。

同时，问界M5EV搭载 HarmonyOS3，支持手机应用无缝上车，并支持双屏协同和手机联动功能。

问界M5EV另有动态自适应扭矩系统，路面感知响应时间缩短至4ms，全铝合金底盘，前双叉臂独立悬架，车身姿态更稳，也可通过OTA升级支持更多场景，还有多种驾驶模式可供更换。

价格上，问界 M5EV 标准版售价28.86万元，性能版售价31.98万元。

（举报）