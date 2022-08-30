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李彦宏发内部信：在困难时期也要有理性的信心

2022-08-30 20:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月30日消息:百度发布2022年二季度财报：营收296.47亿元，市场预期294.11亿元，上年同期313.5亿元，同比下降5%，环比增长4%;净利润36.37亿元，同比扭亏为盈;归属百度的净利润（非美国通用会计准则）达到55.41亿元，同比增长3%，环比增长43%。

百度

财报发布后，百度董事长兼CEO李彦宏发布内部信表示，「要充分认知困难，并在每个工作决策中充分考虑这个前提。」李彦宏强调，「在困难时期，也要有理性的信心。这么多年来，百度一直试图用技术改变世界、用科技让复杂的世界更简单。技术给人们的生活、社会生产效率带来的价值是确定的。」

以下为内部信全文：

各位百度同学：

今天，百度发布了截止6月30日的第二季度未经审计的财务报告。第二季度，百度实现营收296.47亿元;归属百度的净利润（非美国通用会计准则）达到55.41亿元，同比增长3%，环比增长43%，超市场预期。

宏观环境的困难和挑战，相信每个人已经非常深刻地感受到。在前几天百度简单之约上，同学们也谈到了这个问题。我们要充分认知困难，并在每个工作决策中充分考虑这个前提。但是在困难时期，也要有理性的信心。这么多年来，百度一直努力用技术改变世界、用科技让复杂的世界更简单。技术给人们的生活、社会的生产效率带来的价值是确定的。我们在技术上多年的积累和长期投入，使得人们越来越感受到百度能够提供独一无二的价值。

中国数字化和智能化转型为百度提供了巨大的增长机会。

中国的数字化和智能化转型仍处于初级阶段，各组织都渴望利用技术提高效率和生产率，我们在一个有长期红利的赛道上。但这其中，我们需要找出真正的变量，分析出百度的技术能够起到关键性作用的因素有多少。比如我们提出，智能交通通过调节红绿灯就能提升效率，就是因为看到百度这么多年在AI上的积累能够起到关键作用，才有底气这么说。

近年来，百度智能云从制造业、水务、能源、交通、公共事业等重点行业核心场景切入，积累行业经验，再把不同行业通用需求沉淀到AI产品中。通过AI创新实现类似案例的跨行业复制，百度智能云的利润表现得到进一步优化。第二季度，百度智能云增速再次领跑行业，营收同比增长31%，环比增长10%，占百度核心收入比例进一步提升。持续这么做下去，百度智能云就会在中国数字化、智能化转型中体现出更强竞争力。

Apollo在构建革命性商业模式并加速扩张方面迈出了关键一步。

我们7月推出的Apollo RT6目标量产成本仅25万元，相当于一辆普通新能源汽车的价格。无人驾驶汽车成本的大幅下降，使得我们可以部署上万辆这样的车在全国各地了。今年8月，萝卜快跑在重庆、武汉两地开启全无人商业运营，百度成为中国首家、也是唯一一家，在开放道路上向公众提供全无人自动驾驶出行服务的公司。

车辆成本及人工成本的降低，将推动萝卜快跑加速扩张。大规模运营可以更好地驱动技术进步，为我们进一步提升L4级自动驾驶技术提供更有利条件。

二季度萝卜快跑运营规模持续扩大，提供了28.7万次乘车服务，同比增长近500%。截至2022年7月20日，萝卜快跑累计订单量达到100万单，坐稳全球最大自动驾驶出行服务提供商。在北京亦庄，萝卜快跑已成为市民日常出行的重要方式，占据亦庄地区约10%的网约车出行市场份额。

在AI技术的加持和精益运营下，百度移动生态更加繁荣，运营效率持续提升。6月，百度App月活跃用户数达到6.28亿，同比增长8%，日登陆用户数占比84%。

这些成果，也得益于我们组织能力的持续提升。

我们在今年5月进行了新一轮高级别跨BG轮岗，从结果来看，百度的组织能力更加成熟。我们拥有稳定、优秀的管理团队，在高管年轻化方面也取得长足进展，我们还将充分信任、授权给年轻人才。在3万名员工共同参与的季度调研显示，与上一季度相比，这个季度员工士气方面的提升明显，同学们对所在部门完成既定业务目标充满信心，部门更加有凝聚力和向心力，更有战胜困难的决心。

方向明确，才能把准航向;思想跟上，才能付诸行动。下好先手棋，打好主动仗;稳中求进，必有所成。

Robin

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  • Apple Watch Series 8有必要买AC+吗？

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    4.7GHz。AMD Ryzen9-7900X具有64MB 的三级缓存，默认运行频率为4.7GHz，但根据工作负载可提升至5.6GHz。因为是旗舰，但锐龙9-7900X 的 TDP 为170W高功耗。最大PPT（Package Power Tracking）额定功率为230W，可提供额外性能，提供充足的超频余量。

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    没有Apple Watch Series 8没有摄像头，不支持视频通话功能。Apple Watch Series 8虽然较上一代升级了不少功能，比如体温检测、卫星通话，外观也有了新的设计，不过它并不支持视频通话，没有摄像头无法使用拍照或者视频通话。

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    按照个人需求选择。消费者可以选择X670E、X670和B650三种主机板与Ryzen7000处理器搭配。其中X670E最为高阶，提供了24条PCI Express 5.0通道。X670Extreme:为两根显卡插槽和一根存储器插槽提供 PCIe5.0支持，带来强大的连接性能和更高的超频性能X670:为一根存储器插槽和一根显卡插槽提供 PCIe5.0支持（其中显卡插槽支持 PCIe5.0为可选项），专为发烧友超频设计B650:拥有支持 PCIe5.0的存储器插槽， 专为高性能用户设计。

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