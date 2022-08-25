教师节遇上中秋节，字体超市携手上首新品字体与您一同望明月寄师恩！

今年的9月10日真的是一个特殊的日子，不仅是感怀师恩的教师节，也是人月两团圆的中秋节。

自1985年的第一个教师节开始，这也是教师节和中秋节的首次重合。在这样双节氛围的烘托下，字体超市以中秋节和教师节为主题，携手上首新品字体与您一同望明月寄师恩，给你满满的仪式感!

【上首刺秦体】字体横竖笔粗细一致，笔画纤细且带有尖刺，就如带刺的玫瑰——不经意间就可能使你受伤，整体字形高挑简洁。

【上首暗黑体】字体笔画端正，整体风格充满了暗黑气息，笔画多处增加撕裂的感觉使其更加有暗黑破坏锋芒毕露的感觉，字体霸道且刚烈。

【上首萌虎体】字体笔画圆润，横划采用左粗右细，竖笔划上粗下细，字型圆润，具有俏皮活泼的感觉。

【上首雪糕体】字体萌动可爱，富有灵性，特点突出，别具一格，这不禁联想到炎炎夏日中圆滚滚亮晶晶的冰块，凉爽而解渴的雪糕，让人心情舒畅，清凉一夏。

【上首逐浪书法体】字体笔画粗细对比明显，给人以强烈视觉冲击，借鉴了金农体的古写特征，又结合现代感简化而来，字体刚劲有力，瘦而不柴。

自2020年7月上首造字入驻字体超市上线以来，这是字体超市携手上首造字陪伴大家的第三个教师节和中秋节了。截止目前为止，上首造字已在字体超市上线了194款中英文商用字体，其中中文字体169款，英文字体25款，风格不一，类型多样，均适用于于搭配标志、广告标语、商业广告等高端属性。

同时，每款上首字体不仅支持个人商业用途，还支持企业商业授权，涵盖新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用这4种企业授权类型。

其中，个人商业用途仅需200元，而企业商业授权价格低至198元起。不管是个人授权还是企业授权，授权字体一经购买即可享受终身商用授权权益。

如此字美价优的字库，让您心动了吗?如果想要以上同款字体，欢迎登录字体超市官网或者下载字体超市客户端，搜索您喜欢的字体名称，即可获取同款字体。当然，如果想要获取更多上首字体，也可以输入关键词“上首”，上百款上首字库轻松商用!

----------------------------------------------------------

字体超市是站长之家旗下商用字体平台

海量商用字体 会员免费商用

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。

（举报）