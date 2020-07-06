淘宝商用字体有哪些 这些商业字体帮你免受侵权困扰

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淘宝商用字体有哪些 这些商业字体帮你免受侵权困扰

2020-07-06 09:14 · 稿源：站长之家
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不少淘宝商家都遇到一个困扰，就是商品图片中使用到一些字体可能有侵权的风险，有时候一次侵权就需要付出很多的代价。如何在淘宝页面上使用字体时免受侵权风险呢，这里我们推荐字体超市的商业字体，让各位设计淘宝页面时不再有这样的困扰。

字体

字体超市是什么?

字体超市(font.cn)旨在为广大网友提供中英文字库相关信息的便利查询。中英文字库种类繁多，保存在电脑里分类查找繁琐，字体超市提供字体的收藏管理以及预览功能，使查找字体更加方便快捷!字体超市为广大创作者，淘宝店主、微商提供丰富多样的字体，提升作品和商品的宣传效果。

如何购买商业字体

打开字体超市官网(https://www.font.cn/)按照自己的需求筛选到合适的字体后，点击右下角【立即购买】，随后使用微信扫码支付即可

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购买字体后可以永久使用吗

一旦用户在字体超市(font.cn)购买下载之后，用户中心就会有下载记录，您可以在任何时间任何地点无限次下载

如果遇到侵权纠纷怎么办

相信很多用户在考虑购买字体的时候最担心的就是侵权风险，字体超市正是为大家解决这样的困扰。字体超市所有字体均为创作者/上传者自己上传，最终解释权归创作者/上传者所有，当您遇到版权纠纷时，请联系在线客服。

相信字体超市(font.cn)这样的平台，即可以提供足够丰富字体，又可以帮助大家避免遇到侵权纠纷，成为很多创作者以及淘宝店主选择字体的重要平台。

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