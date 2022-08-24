FaradayFuture：FFZERO1 、FF 91 Futurist将登陆狂野飙车

站长之家 8 月 24日讯：今日，FF（FaradayFuture）宣布旗下FFZERO1 概念车将登陆Gameloft旗下移动端竞速游戏《狂野飙车8》，以及今年晚些时候发布的《狂野飙车9》。此外，FF的第一量产车型FF 91 Futurist，也将登陆这两款游戏。
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站长之家 8 月 24日讯：今日，FF（FaradayFuture）宣布旗下FFZERO1 概念车将登陆Gameloft旗下移动端竞速游戏《狂野飙车8》，以及今年晚些时候发布的《狂野飙车9》。此外，FF的第一量产车型FF 91 Futurist，也将登陆这两款游戏。
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去年开始，贾跃亭的法拉第未来（FF）就表示，首款量产车FF91将于今年3季度交付，也就是当前这个季度...法拉第未来宣布与知名游戏Gameloft公司建立合作，FF的首辆概念车型FFZERO1将登陆Gameloft公司旗下模拟竞速游戏《狂野飙车8》中...官方表示，FFZERO1已登陆《狂野飙车8》，并将在12月下旬登陆《狂野飙车9》...但由于贾跃亭和恒大方面围绕控制权展开争夺，量产计划随之搁置；2020年7月，贾跃亭再次宣布距离量产只剩临门一脚”，但未能兑现；今年2月24日，FF91准量产车下线......
从评论反馈来看，有不少玩家表示在《狂野飙车9：竞速传奇》中遇到了闪退、进不去游戏等问题，锁60帧、数据不互通、游戏车辆少等情况也被玩家吐槽...《狂野飙车9》是由Gameloft开发的一款赛车竞速类游戏，最早于2018年登陆Android和iOS平台...Steam也列出了游戏配置要求，其中最低配置要求为i3-3110M/R3 3300U、4GB内存、GT520显卡、Windows 10系统...推荐配置要求为i5-4460/R5 3400G、8GB内存、GT1030显卡、Windows 10系统......
Beats by Dre 刚刚携手先锋涂鸦艺术家组建的 Futura Laboratories 设计工作室，为消费者带来了一款原子主题的特别款 Beats Studio Buds...最后，Futura 特别款 Beats Studio Buds 将于太平洋时间 7 月 30 日（周六）上午 7 点在 Futura Laboratories、END Clothing 和 Beats 线上商店开售，定价为 149.99 美元（约 1012 RMB）......
Canonical明确表示，它在Azure上的CVM只是在公共云上提供Ubuntu的保密计算能力的第一步：https://canonical.com/blog/lets-get-confidential-canonical-ubuntu-confidential-vms-are-now-generally-available-on-microsoft-azure据推测，它还将在未来为Azure发布Ubuntu22.04CVM，但它没有说这是否会发生或何时发生...
FF宣布，加州汉福德的制造工厂的正式名称“FF ieFactory California”...FF表示，FF ieFactory California团队正在对电泳池及相关设备进行最终调试，为量产工作做好准备...车身车间的机器人手臂也已经进入了最后的调试和验证阶段，以支持量产...
F(x)tecPro1-X是一款具有中档规格的智能手机，由于一些独特的功能，它用自己的方法在一个可能已经过度饱和的市场中脱颖而出。因为它是现售唯一具有侧滑键盘的现代智能手机，可以用拇指在物理按键上打字。而且它支持多种操作系统，包括Android11、Ubuntu Touch和基于Android的LineageOS。Pro1-X于2020年首次推出，当时通过众筹活动进行了预购，在经历了一系列的延迟和规格变化后，第一批手机延迟两年后终于发货。虽然F(x)tec最初计划在手机中使用高通骁龙835处理器，但在高通停产835后，该公司选择改用骁龙662芯片。这一变化，加上全球供应
虽然Steam的PC客户端在近几年已经经历了数次更新，在UI设计的合理性与易用性上都有了明显提升，但是在移动端，Steam的App却始终处在一种堪称古董级”的状态，易用性与美观性都难言出色...从图片来看，这款新的App将采用全新的UI设计，并为用户带来了新的登陆方法：通过扫描二维码的方式登陆Steam客户端...Steam官方目前已经建立了这款新App的Steam社区，该社区目前只有两名用户，且仅限被邀请的用户加入，不出意外，这一社区后续将用来接收用户的反馈信息...
据每日经济新闻报道，针对“FF91将推迟交付”的情况，FF中国方面回应称，由于供应链问题，需要额外的资金发布FF91，量产时间也受到影响...有外媒由于缺乏资金流，原本计划于本月上市的 FF91将推迟到“2022年第三或第四季度”交付...FF91是FF首款量产车和旗舰车型，配备三台电动机，能产生1050匹马力，0-96km/h加速时间仅需2.39秒，电池续航超过700公里...
8月16日，法拉第未来发布了2022年第二季度财报，当季净亏损1.42亿美元，同比扩大1.68倍；运营亏损1.34亿美元，同比扩大3.89倍...截至2022年6月30日，FF91汽车的预购数量为399辆，比上个季度末反而少了2辆...截至2022年6月30日，法拉第未来的总资产约为5.88亿美元，其中现金1.21亿美元，总负债2.87亿美元，比去年底减少了15.6％...不过截至2022年8月9日，法拉第未来的现金余额已经只剩下5220万美元，其中包括160万美元的受限现金...
小如手指却能提供多声道、高分辨率和沉浸式音频等特性，由128dBAKM437732位DAC和Ti/Burr-BrownINA1620双音频运算放大器方案构成...专业调谐的音频和游戏预设还可以帮到游戏玩家：侦察模式检测微妙的音频线索并使其表现得更明显，有助于提升在游戏中的表现...SoundBlasterX1是非常容易上手的入门音频解决方案，价格为69.99美元，可在Creative网上商店购买...
有可能加入苹果iPhone14有可能加入天体摄影功能，这一功能有望改善iPhone在弱光环境下的拍照性能，尤其是在室外。如果这项功能实现，iPhone将能够探测到月亮或恒星，然后使用更长的曝光时间和更多的内部处理来完善图像，这一模式在其他品牌中也经常被叫做月亮模式
按照以下方法操作。米兔儿童学习手表6C【如何充电】:1、【将充电线的金属触点对准手表的充电触点，直到手表屏幕出现充电电量指示，电量充满后，手表屏幕上会弹出充满电提示。】2、【手表充电过程中，手表端仅可使用设置功能，其他功能需移除充电器后才可以使用。】
两张苹果iPhone14系列支持插入两张实体SIM卡，美版则可以支持一张SIM卡，一张eSIM卡，因此在购买美版等其他地区版本的时候要注意是否有双卡槽设计。短时间来看苹果iPhone手机还是会使用实体卡的设计，eSIM应该暂时不会全部替代实体SIM卡
iPhone14、Apple WatchSeries8 等2022年苹果秋季发布会的主要产品包括iPhone14 系列、Apple Watch Series8 系列、AirPods Pro 2、iPad10。最受关注的iPhone14系列将发布四款iPhone 14机型，包括6. 1 英寸iPhone 14、6. 7 英寸iPhone 14 Max、6. 1 英寸iPhone 14 Pro 和 6. 7 英寸iPhone 14 Pro Max
苹果官网等渠道苹果秋季iPhone14 发布会在北京时间9月8日凌晨1点举行，国内用户可以观看该发布会直播渠道有：苹果官网、哔哩哔哩、腾讯视频、爱奇艺、优酷、斗鱼等。本次发布会除了最重点的产品iPhone14系列手机之外，其他还可能推出的有Apple Watch8、iPad10、AirPods Pro2等。
2022年9月8日凌晨1点2022 苹果秋季iPhone14 发布会在北京时间9月8日凌晨1点开始，今年的主题是“超前瞻”，发布会依旧在苹果总部的Apple Park举行，通过线上方式来直播发布会。除了iPhone14系列手机之外，预计本次发布会还会有新的Apple Watch8手表、iPad10等产品，国内用户可通过苹果官网、B站、斗鱼、腾讯视频等渠道在线观看发布会
从上往下拉。米兔儿童电话手表、米兔儿童学习手表可以通过时间界面从上往下拉查看电量。米兔儿童电话手表1S、米兔儿童手表Q无液晶屏幕，不支持下拉查看。
首发买苹果iPhone14系列首发的时间是9月中下旬，双十一仅仅是在一个月之后就开始启动活动，即使电商平台有促销活动，优惠的力度也不会特别大，一般来说iPhone14入门款会便宜300-500元左右，因此比较推荐在首发的时候就购买。同时双十一的时候电商平台也有可能出现需要抢购的情况，也有可能部分颜色比较稀缺，因此如果能在首发时就买到的话，建议首发就购买
按照以下方法进行设置。米兔儿童电话手表6C守护听设置方法:米兔APP--消息--选择守护听开启。守护听开启后，选择电话号码，当手表收到守护听请求，手表会打电话给选择的号码。守护听情况下，手表不会听到手机这边的声音。注:请勿使用此功能进行不当用途。
包装盒或手机设置内苹果iPhone14序列号可以在包装盒上或者是手机设置内查看到。包装盒序列号位于条形码旁边，手机内查看方法是【设置】——【通用】——【关于本机】，然后就可以看到手机的序列号。手机序列号是唯一的编号，可以在苹果官网查看该手机的保修期等信息。
已下线。由于儿童手表的远程拍照及远程录音功能有可能被不法分子用于窃照用途，为了您的隐私和安全， APP已下线该功能~无法远程拍照与远程录音。
电商、海南免税版比较便宜苹果iPhone14系列在苹果官网、直营店的价格一般不会下降，除非有官方的促销活动，因此电商平台、线下的授权经销商、海南免税版的价格一般是比较便宜的。可以考虑在这些渠道购买iPhone14。电商平台销售的是国行版本，但一般不支持7天无理由退货，因此买入前考虑清楚版本和颜色。海南免税版也支持国行保修政策，价格也相对比较优惠，如果有前往海南旅游的用户可以考虑。
按照以下方法开启。米兔儿童电话手表6C支持手表导航功能，及米兔APP手机端导航到手表的功能。 手机端导航功能:米兔APP--首页定位--右上角三点图标--导航--点击右下角导航图标--会唤醒百度地图/高德地图，并进入导航界面，手机端会规划出手机所处的位置前往手表所处位置的路径。
预计会降价800-1000元左右苹果iPhone14系列发布之后，iPhone13系列的价格也会下降，预计基本款的iPhone13价格会下降800元左右，存储版本越大、越高端的Pro系列降价会更明显，预计降价超过1000元以上，如果是遇到双十一、618，那么价格可能会降得更多。一般来说，在新iPhone14上市后，苹果就会马上降低旧款iPhone13的价格，这个时候入手是不错的时机，然后就是双十一，也是电商平台大降价的时间。
苹果官网7天无理由退货苹果iPhone14系列可以支持苹果官网、苹果直营店7天无理由退货，京东平台可以支持7天无理由退货，但前提是包装无拆封，因此如果是从售后角度来看，苹果官方渠道是最好的购买iPhone的方式，但价格没有优势，电商平台一般都有一些优惠活动。其他的电商平台则有自己的退换货时间，可以在购买前联系客服了解具体的要求
有。米兔儿童电话手表6C支持手表导航功能，及米兔APP手机端导航到手表的功能。 手机端导航功能：米兔APP--首页定位--右上角三点图标--导航--点击右下角导航图标--会唤醒百度地图/高德地图，并进入导航界面，手机端会规划出手机所处的位置前往手表所处位置的路径。
大约2022年9月中下旬苹果iPhone14 海南免税版预计会在国行版本上市后一两周开始发售，也就是9月的中下旬。海南免税版的价格预计会比国行版本便宜500元以上，即普通版iPhone14的起售价预计是5500元左右，高端Pro版本的起售价会便宜600-800元以上。不过按照海南免税规则，海南免税购物额度为每人每年 10 万元，离岛免税商品品种有 45 种，包含首饰、手表、化妆品、保健食品、箱包、平板电脑等，手机为限购 4 件
有。米兔儿童学习手表6C支持9重AI定位:GPS+北斗+基站+WiFi+A-GPS+重力感应+AI 定位+室内定位+ 拍摄辅助定位。定位技术具备 AI 算法，越用越精准;支持全国5000+大型商场、高铁站、飞机场市内定位，孩子位置一查便知。
2149元iPhone14 和iPhone14Pro换屏的价格是2149 元，6. 7 英寸的iPhone14 Plus和iPhone14 Pro Max换屏的价格更高，为 2559 元。iPhone14 和iPhone 14Pro的屏幕尺寸、分辨率都相同，维修价格也相同，尺寸更大的6.7英寸iPhone14 Plus和14 Pro Max则贵一些，如果是购买了Apple Care+的话，价格可能会便宜一些，适合那些不戴手机壳的用户
200万。米兔儿童学习手表6C配备了前置 200 万像素广角摄像，表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表应用列表，选择相机图标即可进入相机功能，可实现录像/拍照功能（录像最长支持 15 秒）。