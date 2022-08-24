FaradayFuture：FFZERO1 、FF 91 Futurist将登陆狂野飙车

F(x)tecPro1-X是一款具有中档规格的智能手机，由于一些独特的功能，它用自己的方法在一个可能已经过度饱和的市场中脱颖而出。因为它是现售唯一具有侧滑键盘的现代智能手机，可以用拇指在物理按键上打字。而且它支持多种操作系统，包括Android11、Ubuntu Touch和基于Android的LineageOS。Pro1-X于2020年首次推出，当时通过众筹活动进行了预购，在经历了一系列的延迟和规格变化后，第一批手机延迟两年后终于发货。虽然F(x)tec最初计划在手机中使用高通骁龙835处理器，但在高通停产835后，该公司选择改用骁龙662芯片。这一变化，加上全球供应