洽洽宣布涨价 葵花子系列产品整体提价幅度约3.8%

长按电源键15秒。米兔儿童电话手表6C出现异常时，长按电源键15秒可以强制重启。手表已插入SIM卡且已经绑定的情况下，手表端不支持关机，可以在米兔App上控制手表关机;手表未插入SIM卡或未绑定的情况下，长按电源键5秒左右可关机;手表未插入SIM卡的情况下，灭屏1小时后会自动关机。 -- 【米兔App端关机方法】在米兔APP/--/我的/--/手表管理/--/手表关机/--/选择“关机”并确定后，手表会立即关机且不会自动启动，也可以上下滑动选择“关机**小时后自动开机”并确定后（可设置1~12小时），手表会立即关机且在**小时后自动开机。