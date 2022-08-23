Canalys：2022Q2西欧PC出货量下降18% 苹果连续八季度蝉联平板电脑厂商

站长之家（ChinaZ.com）8月23日消息:根据 Canalys 发布的最新数据，2022年第二季度，供需双方的强劲阻力，导致西欧的个人电脑出货量连续第二个季度下滑。

其中笔记本电脑和台式机的总出货量更是骤降至1230万台，同比下跌18%。笔记本电脑受到的打击最为严重，出货量同比下降26% 至950万台。相反，台式机的表现却好得多，商业需求上升，推动该品类出货量在2022年第二季度同比增长22% 至270万台出货量。消费市场中的平板电脑表现较为萎靡，相比去年缩减24% 至590万台。

联想依旧是西欧台式机和笔记本电脑的首选品牌。尽管该品牌在2022年第二季度的出货量下降8% 至380万台，但仍然是五大厂商中表现最好的一家，与一年前相比，市场份额同比增长超过3%。惠普和戴尔在第二季度则分别下跌了17% 和18%。惠普以300万台的出货量稳居第二位，戴尔则以170万台的成绩位列第三。受高价定位和中国生产中断的影响，苹果是五大厂商中跌幅最大的厂商，第二季度出货量不到80万台，较去年同期下降42%。宏碁自2021年第二季度以来首次升至第四位，但也出现了30% 的大幅滑落，出货量略高于100万台。

尽管第二季度的出货量同比下降20%至220万台，苹果仍连续八个季度蝉联西欧最大平板电脑厂商的宝座。三星在第二季度市场份额获得4% 的显著增长，总出货量达到130万台。排名第三位的联想和第五位的华为，是2022年第二季度遭受打击最大的两大品牌，分别下滑38% 和56%，亚马逊则以相对温和的7% 跌幅位居第四。

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