微博：近期将上线个人主页展示公共场合公开评论功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:今日，微博管理员发布了关于产品升级公告称，将于近期上线个人主页展示用户在公共场合发布的公开评论的功能。

公告表示，为进一步加强言论攻击及网暴行为治理、营造友善健康的社区氛围，站方在前期上线“一键防护”、“一键举证”等功能的基础上，将于近期上线个人主页展示用户在公共场合发布的公开评论的功能，以倡导用户更积极友善地参与内容创作和互动讨论。

据悉，个人主页展示评论功能上线后，用户在媒体账号、政务账号发布的微博下的公开评论，会被视为公共空间下的公开评论内容，并展示在用户的个人主页。该功能将于近期面向部分用户进行小范围测试上线，同时平台将根据测试反馈优化相关功能，测试完成后将逐步面向更多用户开放。

具体说明如下:

1.评论收录范围:上线初期将逐步放开用户在媒体账号、政务账号微博下的评论，同时平台将根据用户反馈不断优化评论收录范围;

2.展示位置:根据用户发布评论的时间，将评论的原博文及评论的具体内容，插入到用户个人主页微博时间线的相应位置，并在标题显示评论的时间，点击标题可查看该用户的全部评论内容;

3.用户对同一条博文多次评论时，在个人主页首页仅展示最后一次评论的内容，评论聚合二级页将展示用户在此博文下最新的3条评论内容;

4.当用户评论的原博文被删除或为非公开态，以及该用户评论的内容被删除或为非公开态时，其个人主页不再展示相应内容;

5.个人主页展示样式:

a）博主个人主页微博时间线首页

b）博主的评论内容聚合二级页

常见问题

Q:为什么有些用户的个人主页看不到该用户发布的评论?

A:本功能上线初期主要面向部分用户进行小范围测试，仅测试范围内的用户发布的公共评论内容展示在个人主页，测试完成后将面向更多用户逐步开放。

Q:为什么博主的有些评论不在其个人主页展示?

A:只有博主在公共空间下的公开评论才会在其个人主页展示，上线初期公共空间范围为媒体账号、政务账号的微博评论区。

Q:如果评论的微博开启了评论精选，评论内容是否还在用户的个人主页展示?

A:微博若开启了评论精选，在评论未被博主审核放出前，不会在评论用户的个人主页展示，评论审核通过后，才会在用户的个人主页展示。

Q:个人主页展示评论功能可以关闭吗?

A:该功能旨在倡导用户更积极友善地参与公共讨论，无法由用户主动开启或关闭。

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