恒大否认恒驰汽车被并购：不存在被并购一事

站长之家 8月 18日讯：据证券时报报道，针对“恒大汽车可能被并购”的传闻，恒驰汽车方面回应称，公司一直在积极引入战略投资者，不存在被并购一事。
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作为恒大汽车最重磅的首款车型，恒驰5竟然没有一个专属的发布会，就悄咪咪的上市了，而且恒驰5只有一款配置，售价17.9万元...8月17日，据界面新闻”报道，恒驰5开启预售43天后，由政府牵头，恒大汽车可能将被另一家汽车公司并购...虽然恒大集团看重恒大汽车，但是债务状况不佳，导致恒大汽车的生产也同步受阻...知情人士称，现在所有的供应商都不愿意跟恒大合作，恒大跟任何人去谈生产供货，都是先交全款...距离恒驰5首车下线已经过去了半年多，但天津工厂一共只生产了约200辆恒驰汽车...
8月17日，有消息称，恒大汽车被传出有可能将被另一家汽车公司并购，且此次并购的牵头方或为地方政府，但恒大汽车并不愿意放手，目前各方还在僵持...8月18日，恒驰新能源汽车集团总裁刘永灼回应记者采访称，不存在被并购一事”，公司一直在积极引入战略投资者，截至既有地方政府也有多家实力企业对恒驰汽车表达了投资意向...恒大汽车仅有天津工厂具备生产资质，正在预售的恒驰5车型便是在此地生产...距离恒驰5首车下线已经过去了半年多，但天津工厂一共只生产了约200辆恒驰汽车...对此，刘永灼表示，这是谣言......
8月1日，恒驰汽车首款车型恒驰5正式开启大定：即预售阶段交了1000元订金的小订”客户，补交9000元可转为一万元的大定”客户，前一万名大定”客户享有10000元抵20000元的购车优惠...虽然恒驰5还没有交付，但在1万抵2万元优惠面前，已经有预定车主，开始在二手平台加价转让自己的订单...有订单转让贴显示，恒驰5的1万抵2万订单，加价2千元转让，对于想买的车主来说，能够便宜1万块，确实有不小的吸引力......
8月1日，恒大汽车首款车型恒驰5开启大定，在许家印看来，这是他们转型的第一步，显得至关重要...恒驰汽车总裁刘永灼透露，恒驰5的市场反响非常好，大卖已成定局...2021年5月12日，恒大汽车公告显示，在国内外共申请专利3012件，其中已获得授权专利1355件，具备了全球领先的技术及完整产业链专利布局...许家印曾表示，恒大汽车三年投资450亿元，2025年销量目标为100万辆，2035年销量目标为500万辆，成为世界上规模最大、实力最强的新能源汽车集团...
根据中国恒大官方给出的数据，恒驰5汽车自预售以来，已经累计收到订单超过3.7万辆...但有媒体早在7月11日，恒大集团就组织物业板块、汽车板块高管开会，许家印亲自鼓励员工积极参与恒驰5销售...为此，恒大物业工作人员纷纷变身为汽车销售，甚至有人为了完成任务自讨腰包1000元预订了一单，还有预订2-4单的...恒大方面没有更详细的回应，也没有确认或否认是否要求员工变身销售...
今天，小鹏汽车发文解答小鹏G9800V超快充相关问题...小鹏汽车通过高精度的传感器采集充电过程中的各项数据，利用自研高精度SOC算法，确保无论多大的充电电流，充电功率，都可以保证SOC偏差在5%以内...在相同充电功率下，800V高压平台所需的充电电流更小，充电回路的充电损耗小，实际充入到电池的电量更多，充电效率更高...
对此，有网友提出不同意见，指出难道现在面临的不是人口过剩吗？马斯克在社交平台和网友交流时直言，地球上人类还很少...在另外一位粉丝发出地球有足够的资源，基本上可以维持目前人口的2到3倍，人们认为人口过剩的想法需要转变”的观点后，马斯克回复表示赞同...据媒体挖掘，马斯克现在已经有了9个孩子，首任妻子贾斯汀生了5个，包括一对双胞胎和一对三胞胎，第二任妻子没有孩子，前女友格莱姆斯诞下一男一女...更让人称奇的是，马斯克的亲生父亲也有7个孩子，除了马斯克兄妹三人，和二婚妻子生了两个女友，还和小41岁的继女也生了两个......
7月20日晚间，恒驰汽车官方召开首届720恒驰节”活动，期间宣布，截至7月20日19时许，恒驰5的订单已经达到37296辆...
日前媒体在采访恒驰新能源汽车集团总裁刘永灼时其表示，恒驰5的硬件规格很高，才卖17.9万，还真的是很有竞争力...恒大汽车方面称，首10000辆将特大让利，预售订金1000元，转大定10000元抵20000元...7月20日，恒驰汽车在首届720恒驰节活动上公布，截至当天18:04左右，恒驰5预售订单数达3.7万辆...
7月20日晚间的首届720恒驰节活动上，恒大就宣布，截至7月20日19时许，恒驰5的订单已经达到37296辆...
可以AirPods Pro2 可以不戴耳塞，但比较容易掉下来。AirPods Pro2还是采用了入耳式的设计，有耳塞的情况下，可以让耳机更好的夹在耳朵内，同时也提高了隔音效果。如果是不戴耳塞的话，比较容易调出来，隔音也大大降低
不能。小米Watch Color 2是不能测血压的，只支持血氧监测、睡眠监测、24 小时的实时心率监测等功能，血压检测是需要专业的医疗设置才可以进行检测，所以为了自己和家人的安全着想，还是买血压计来测试血压比较好。
可以AirPods Pro2可以同时连接两个设备，首先连接一个设备后，取出一个耳机，然后再合上盖子，再次打开盖子，长按配对按钮，将耳机与第二台手机适配即可，这样的话两个耳机就可以和两个不同的设备进行配对。
可以AirPods Pro2既可以连接iPhone，也可以连接安卓手机。连接方法是：将两只AirPod放入充电盒，并打开盒盖，按住充电盒背面按钮，直到状态指示灯呈白色闪烁；打开手机蓝牙，在列表中点击AirPod即可连接
支持。小米Watch Color2是支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。蓝牙5.2版本中对的ATT协议进行了完善（EnhancedAttributeProtocol），EATT支持并发事务，允许与来自不同应用程序的ATT数据包与相关的L2CAP数据包交叉，并允许在连接期间更改ATT最大传输单元（MTU）。总的来说，这些更改可以在设备上提高和改进用户体验，当有多个应用程序同时使用蓝牙低功耗（LE）协议栈时，可以通过暂时减少一个应用程序对协议栈的使用，以阻塞另一个应用程序的使用。这可以减少一个或多个应用程序的端到端延迟，并改善用户的响应体验。
按照以下方法操作。在确保手机联网正常、手表和手机蓝牙连接正常的前提下，Xiaomi Watch Color2可以通过以下任意一种方式唤醒小爱同学，说出语音命令，手表识别语音命令并启动对应的服务。1、长按电源键1秒唤醒;2、手表进入应用列表页面，点击小爱同学图标;3、手表主页面左右滑动进入小爱同学卡片，点击悬浮球唤醒。
可以AirPods Pro2可以连接Mac电脑，也可以通过蓝牙方式连接PC电脑。在连接前需要确认电脑打开了蓝牙连接，将两只AirPod Pro放入充电盒中(盒盖呈打开状态)，按住充电盒的圆形适配按钮，等待充电盒指示灯闪烁白色时在电脑蓝牙设置列表中找到并点击AirPodsPro名称，成功配对后即可连接使用。
可以AirPods Pro2可以使用20W的快充充电，即使是使用功率更高的充电器，实际上对耳充电盒来说，充电功率上限是一定的，因此是多少W的没有太大影响，如果是有苹果iPhone、iPad的充电器，直接给耳机充电即可。
支持。小米Watch Color2 支持小爱同学。目前Xiaomi Watch Color2 上的小爱同学支持 40 多种生活运动工作场景，支持百科查询、闲聊、智能家庭控制、手表功能直达、手表设置修改等语音操作。 可在小米运动健康APP的小爱技能中心，查看全部支持的技能。
充电可能不充分AirPods Pro2耳机底部的充电位置可能有一些脏东西影响了充电效率，导致耳机的电量不一样，因此可以将耳机取出，用干净的布擦拭底部的充电接触位置，让其可以更充分的和充电盒接触。此外也可以送往苹果直营店让工作人员检测耳机是否正常，如果还在保修期内可以考虑更换
按照以下方法进行连接。支持连接蓝牙耳机，连接方式如下：1.打开手表设置---蓝牙耳机，等待蓝牙耳机搜索完成，在蓝牙耳机列表中点击要连接的耳机，等待手表连接成功即可；如有已配对的蓝牙耳机，点击要连接的耳机名称，进入详情页点击重新连接，等待手表连接成功。2.耳机管理：已配对的耳机会展示在耳机列表中，点击要进行管理的耳机，可在详情页对耳机断开连接、恢复连接、取消配对。3.使用场景：除通话过程和语音助手外，所有手表音频均支持通过蓝牙耳机播放。
降价不多AirPods Pro2发布出来后，airpods3的价格可能有一些小幅下降，但不会降价特别多，主要原因是airpods3和AirPods Pro2定位不一样，airpods3是入门型号，半入耳设计，没有主动降噪功能，其原本的定价已经是比较便宜，因此他们的用户群体不太一样，价格因此也影响不大
可以。小米Watch Color2是可以连接蓝牙耳机的，Xiaomi Watch Color2支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。
预计会降价200元左右AirPods Pro2如果发布之后，第一代AirPods Pro预计会继续降价。实际上目前电商平台上的AirPods Pro第一代价格已经比苹果官方价格便宜很多，大概是在1200元左右，如果第二代发布的话，第一代预计价格会再降到1000元左右，考虑到它拥有降噪功能，这个价格性价比也十分的高
按照以下方法操作。1.Xiaomi Watch Color2可以控制手机播放音乐，使用此功能需手机和手表处于连接状态，小米运动健康APP中消息通知打开，消息通知使用权开启。2.使用方法:手机端打开音乐播放器，开始播放音乐后，手表端进入功能列表，选择音乐图标即可进入音乐控制页面，可以实现音乐开始/暂停、切换上一首/下一首，音量加/减功能。3.目前支持市面上大多的音乐播放器，但由于音乐播放器的开放程度及APP版本上的差异，可能会在一定程度上影响手表音乐控制功能的体验。
1999元AirPods Pro2官方定价大概是1999元，和上一代是一样的价格。苹果今年的所有新产品预计都不会涨价，价格保持和前一代同一水平。原因可能是苹果想要利用更有吸引力的价格来争取更多的消费者，从而获得更多市场的目的。
防水。小米Watch Color2防水等级为5ATM，可用于泳池游泳和海滩游泳等浅水域的水上活动。不适用于桑拿、温泉等高湿高温场景，也不适用于潜水、跳水、冲浪等面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。
不能。小米Watch Color 2是不支持eSIM功能的，也就是说不能离开蓝牙或者是手机独立通话，如果你想买能够独立通话的手表，就需要找支持eSIM功能的手表，这样才可以用你自己的手机号码进行打电话。
有提升AirPods Pro2音质比上一代有所提升，这款耳机有望支持苹果的Apple Lossless Audio Codec (即ALAC)音频编码，这是苹果的无损音频编码格式，所以音质方面 AirPods Pro2 可能会有显著提升
按照以下方法进行连接。Xiaomi Watch Color2支持连接WiFi，支持2.4GHz WiFi（802.11b/g/n）。连接方式如下:打开手表设置---WLAN设置---开启WLAN开关，等待WLAN搜索完成，在WLAN列表中点击要连接的WLAN，打开小米运动健康APP输入该WLAN的密码，等待手表连接成功即可;如有已保存的WLAN，打开WLAN开关后可自动连接。使用场景:手表端网易云音乐应用支持通过WLAN下载音乐，实现手表独立听歌。*为延长手表续航时长，WLAN连接状态下3分钟未使用，会自动关闭WLAN。