恒大否认恒驰汽车被并购：不存在被并购一事

对此，有网友提出不同意见，指出难道现在面临的不是人口过剩吗？马斯克在社交平台和网友交流时直言，地球上人类还很少...在另外一位粉丝发出地球有足够的资源，基本上可以维持目前人口的2到3倍，人们认为人口过剩的想法需要转变”的观点后，马斯克回复表示赞同...据媒体挖掘，马斯克现在已经有了9个孩子，首任妻子贾斯汀生了5个，包括一对双胞胎和一对三胞胎，第二任妻子没有孩子，前女友格莱姆斯诞下一男一女...更让人称奇的是，马斯克的亲生父亲也有7个孩子，除了马斯克兄妹三人，和二婚妻子生了两个女友，还和小41岁的继女也生了两个......