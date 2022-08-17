QQ音乐与蔚来汽车合作 提供车载杜比全景声音乐服务

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:QQ音乐宣布与未来汽车达成合作，将面向蔚来汽车推出车载杜比全景声音乐服务，成为首家向合作汽车品牌提供车载杜比全景声的国内音乐平台。
据了解，QQ音乐将为搭载蔚来智能系统Banyan的车型提供杜比全景声音乐，符合要求的车型可通过OTA升级获得这项功能。
目前，这项服务专区已经覆盖了古典、流行、摇滚和说唱几个音乐大类，不少新上线的歌曲都已经获得杜比音效的支持，可以说是十分利好音乐发烧友们了。
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QQ音乐今日宣布将面向蔚来汽车推出车载杜比全景声音乐服务，这意味着QQ音乐将成为首家向合作汽车品牌提供车载杜比全景声的国内音乐平台...官方称，QQ音乐与蔚来的此次合作，标志着QQ音乐在高品质音乐应用场景上的进一步拓宽...
今天，QQ音乐官方宣布，将为蔚来汽车推出车载杜比全景声音乐服务，这是国内首家与汽车品牌合作，并提供杜比全景声的音乐平台...QQ音乐将为搭载蔚来智能系统Banyan的车型提供杜比全景声音乐服务，符合标准的车型通过OTA升级后，即可体验该功能...QQ音乐官方表示，此次与蔚来的此次合作，标志着QQ音乐在高品质音乐的应用场景上的进一步拓宽...
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按照以下方法进行连接。Xiaomi Watch Color2支持连接WiFi，支持2.4GHz WiFi（802.11b/g/n）。连接方式如下:打开手表设置---WLAN设置---开启WLAN开关，等待WLAN搜索完成，在WLAN列表中点击要连接的WLAN，打开小米运动健康APP输入该WLAN的密码，等待手表连接成功即可;如有已保存的WLAN，打开WLAN开关后可自动连接。使用场景:手表端网易云音乐应用支持通过WLAN下载音乐，实现手表独立听歌。*为延长手表续航时长，WLAN连接状态下3分钟未使用，会自动关闭WLAN。
预计1999元AirPods Pro2 首发价，也就是官方零售价预计是1999元，和上一代的价格是一样的。AirPods Pro2主要升级的地方是芯片升级，让耳机功耗更低提升了续航，此外在降噪功能也有提升，同时会支持持蓝牙 5.2 和 LC3，提高了音效
按照以下步骤安装拆卸。拆卸和安装表带1．拨动表带弹簧扣，提起表带将其取出。2．将表带一侧插入表耳中，拨动表带弹簧扣，另一侧对准表3.耳并释放表带弹簧扣，听到“咔哒”一声，表带已安装。3．拉拽表带，确保表带安装成功。
芯片、功耗、续航等均有提升AirPods Pro2提升的方面包括更强大的芯片、更好的功耗控制和降噪能力；完全支持苹果查找应用；心率监测；音效提升，支持蓝牙 5.2 和 LC3 ，拥有更好的音质和独特的音频功能；采用 USB-C 接口；助听器功能
不支持。Xiaomi Watch Color2不支持安装SIM卡。eSIM卡，即Embedded-SIM，嵌入式SIM卡（电子SIM卡）。eSIM卡的概念就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理SIM卡。这一做法将允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商。
有AirPods Pro2有通透模式也有降噪模式。长按任意一侧的 AirPods Pro2，直到听到轻微的切换提示音，即可切换降噪与通透模式。开启通透模式后可以听到周围环境的声音，在与人面对面交流时，无需摘下耳机，而整个过程是无需摘下耳机的
按照以下步骤进行。Xiaomi Watch Color2接听和拨打电话方式如下：1.通过小米运动健康APP连接手表过程中，授权手表进行蓝牙音频连接。确保手机和手表保持蓝牙连接（可打开手机蓝牙连接列表，检查手表设备是否显示已支持音频及通话）。2.接听电话:手机来电时，手表将同步提示来电，手表端点击接听按钮或挂断按钮，可以接听/拒接电话（手机同步操作）;使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。3.拨打电话: 在手表端进入通话 APP 会显示通话记录，点击号码即可拨打电话 （手机同步操作）。或者手表端显示 “未接来电”界面点击回拨。
有AirPods Pro2继续保留了主动降噪功能，在耳机中可以使用降噪功能、通透模式等，对比普通的AirPods系列也是Pro版本最突出的功能，因此会继续使用。如果配合中型和大型的橡胶耳塞套均能够获得“良好的密封”效果
约36.3g。小米Watch Color 2的重量大概是36.3g，这个是不包含表带的重量，可以说是非常轻了，如果不喜欢太重手表的朋友，小米Watch Color 2是一个很不错的选择。
耳机放入耳机盒可自动充电AirPods Pro2在不使用的时候放入耳机盒就可以自动充电，耳机放到无线充电器上后会看到充电指示灯亮起，说明当前正在进行无线充电。但平时充电盒也是需要充电的，需要使用数据线连接充电器进行充电，一般每次充满电可以使用24小时
1.43英寸。小米Watch Color 2手表采用1. 43 英寸AMOLED高清视网膜屏，像素密度326PPI，60Hz刷新率，金属表圈，亲肤表带， 3 色表框+ 6 色表带（黑、蓝、白、绿、黄、橙），内建200+表盘，36.3g轻量机身。配470mAh电池，典型模式下 12 天续航，长续航模式 24 天， 30 小时GPS运动续航。
支持。Xiaomi Watch Color2支持安装第三方应用。安装方式:在App中---“我的”页面---点击进入“应用商店”。在“我的应用”页签下可以点击卸载，在“应用市场”页签下可以下载、更新已经安装的应用。贴士:第三方应用只支持 Android6.0及以上的小米手机。不支持第三方手机（含 iOS）使用。
预计是W2芯片AirPods Pro2预计会使用W2芯片，新的芯片加入到AirPods产品内部之后，预计会带来更多新功能，同时也有可能提升续航能力，AirPods Pro2也会继续保持降噪功能，增加更多健康类的功能
可以AirPods Pro2可以直接接电话。只要AirPods Pro2和已经配对的iPhone在一定的范围内，就可以接听电话。当手机有来电时，可以通过轻点两下AirPods来接听，打开iphone的蓝牙设置，找到AirPods耳机， 进入设置界面，在设置界面可以分别设置轻点两下AirPods的功能，设置好以后就可以接听电话
不支持。Xiaomi Watch Color2不支持安装微信，支持接收手机端APP（如电话、短信、q q、微信等提醒），需在小米运动健康APP中将应用的消息通知打开。可以在手表上查看手机上的消息通知，消息通知以列表的方式展现，不支持回复。打开方式:小米运动健康APP---消息通知---开启消息通知---选择应用开启通知（q q、微信、电话、短信等）。温馨贴士:在小米运动健康APP中开启通知消息的应用，需同时开启手机端的通知权限。
可以AirPods Pro2支持无线充电，原装充电盒 支持无线充电 (Qi) ，充电接口为Type-C，可以使用苹果旗下的各种充电器为其充电，最佳是20W以上的充电器。AirPods Pro2可以连续聆听4. 5 小时，配合充电盒续航时间超过 24 小时。
2021年9月27日。2021年9月27日，小米Civi新品发布会上，小米Watch Color2发布。Watch Color2支持117种运动模式，19种专业运动模式，支持双频GPS、四模定位、5ATM防水（游泳可佩戴），支持第三方APP(内置百度地图、咪咕善跑、计算器、滴答清单等)、支持蓝牙通话、NFC等。建议零售价999元，首发预售优惠价899元，2021年9月27日15:30开启订金预售(订金50元)，9月30日早10点全渠道正式开售。
约899元。小米Watch Color 2的目前的售价大概是在899元左右，电商平台不同的时间价格都不一样。小米Watch Color 2手表采用1. 43 英寸AMOLED高清视网膜屏，像素密度326PPI，60Hz刷新率，金属表圈，亲肤表带， 3 色表框+ 6 色表带（黑、蓝、白、绿、黄、橙），内建200+表盘，36.3g轻量机身。
有AirPods Pro2和上一代AirPods Pro在外观上有比较大的不同，首先耳柄可能会变短，同时还提供了新的黑色配色，此外它的充电盒也可能会改变，变得更小个，但续航会增加
1999元AirPods Pro2的价格预计和上一代一样，都是1999元，将会提供无线充电功能。AirPods Pro2外观会采用新的设计、支持无损音质以及健身传感器，续航也会略有提升，甚至可能提供黑色版本，总体上交上一代更新幅度比较大