QQ音乐与蔚来汽车合作 提供车载杜比全景声音乐服务

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:QQ音乐宣布与未来汽车达成合作，将面向蔚来汽车推出车载杜比全景声音乐服务，成为首家向合作汽车品牌提供车载杜比全景声的国内音乐平台。

据了解，QQ音乐将为搭载蔚来智能系统Banyan的车型提供杜比全景声音乐，符合要求的车型可通过OTA升级获得这项功能。

目前，这项服务专区已经覆盖了古典、流行、摇滚和说唱几个音乐大类，不少新上线的歌曲都已经获得杜比音效的支持，可以说是十分利好音乐发烧友们了。

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