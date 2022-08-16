微博推出118元改名卡 仅橙V年费会员可购买

但该服务上线不到半天，微博会员官方就紧急发布公告，表示收到用户反馈，功能上存在问题，暂对改名卡做下线处理...官方表示，为了弥补给相关用户带来的不便，将对所有已购买改名卡的用户赠送一年微博会员作为补偿，并保证尚未使用的改名卡，可以在有效期内继续使用...此次微博推出的改名卡仅面向年费用户，允许用户在使用完本年度的5次免费改名机会后，再次修改昵称，改名卡有效期为31天...微博会员连续包月的价格为10元/月，年费则是108元/年，也就是说一张有效期一个月的改名卡，竟然比一年的会员都贵...