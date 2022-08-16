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微博推出118元改名卡 仅橙V年费会员可购买

2022-08-16 15:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:近日，微博宣布推出改名卡，售价118元，年费会员用完5次改名机会之后才可购买，有效期为31天。

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根据微博公布规则，目前微博非会员用户每自然年可修改1次。

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会员用户，根据等级不同，每自然年内可修改3-5次。

其中1-6级会员，3次/自然年，7级与年费会员，5次/自然年。

需要注意的是，橙V认证账号每自然年内修改昵称次数上限6次（含认证前修改次数），已达到上限的账号无法通过购买增值产品增加次数。

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