微博推出118元改名卡 仅橙V年费会员可购买

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:近日，微博宣布推出改名卡，售价118元，年费会员用完5次改名机会之后才可购买，有效期为31天。
根据微博公布规则，目前微博非会员用户每自然年可修改1次。
而会员用户，根据等级不同，每自然年内可修改3-5次。
其中1-6级会员，3次/自然年，7级与年费会员，5次/自然年。
需要注意的是，橙V认证账号每自然年内修改昵称次数上限6次（含认证前修改次数），已达到上限的账号无法通过购买增值产品增加次数。
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为了满足大家修改昵称的需求，刚刚，微博推出了改名卡，售价118元一张...年会员在使用完会员限定改名次数后，可购买改名卡增加1次修改机会...而改名卡仅面向年费会员...
微博推出了改名卡，该卡售价118元一张，用户使用此卡可在原有会员修改昵称次数上增加修改次数...而改名卡仅面向年费会员，用完本年度的昵称修改次数后可以利用改名卡再次改名卡，每次一张...如果想要每年修改多次昵称，需要先支付年费，超出年费会员的修改次数时，则可以购买改名卡进行改名...
今天早些时候微博上线了一款价值118元的改名卡，允许用户在使用完本年度5次改名机会后再改一次昵称...这款改名卡仅面向年费用户，有效期31天...不过微博会员官方表示将为所有已购买改名卡的用户赠送一年微博会员作为补偿，并保证尚未使用的改名卡可以在有效期内继续使用...
微博还表示，为了弥补给相关用户造成的不便，官方将对所有已购买改名卡的用户赠送一年会员作为补偿（已购买改名卡但尚未使用的，可在有效期内继续使用）...微博宣布上线改名卡功能，某些年费会员用户在5次改昵称机会使用完后，可购买改名卡再进行一次改名...
但该服务上线不到半天，微博会员官方就紧急发布公告，表示收到用户反馈，功能上存在问题，暂对改名卡做下线处理...官方表示，为了弥补给相关用户带来的不便，将对所有已购买改名卡的用户赠送一年微博会员作为补偿，并保证尚未使用的改名卡，可以在有效期内继续使用...此次微博推出的改名卡仅面向年费用户，允许用户在使用完本年度的5次免费改名机会后，再次修改昵称，改名卡有效期为31天...微博会员连续包月的价格为10元/月，年费则是108元/年，也就是说一张有效期一个月的改名卡，竟然比一年的会员都贵...
8月16日，迅雷公布了截至2022年6月30日第二季度未经审计的财报，当季总营收7830万美元，同比增长41.9％，符合预期...基于通用会计准则，迅雷季度净利润600万美元，同比增长11.1％；基于非美用会计准则，迅雷季度净利润980万美元，同比增长36.1％...截至2022年6月30日，会员用户数约为446万，其中迅雷超级会员人数创新高，占总会员数的35％...当季度，迅雷会员的平均营收为37.8元人民币，环比增加2.9元，主要得益于超级会员占比的提升...
与正版Win10的售价相同，Win11家庭版的国行售价为1088元，专业版则仅支持从Win10进行升级，无法直接购买...
今天，芒果TV官方宣布，正在播出的电视剧《少年派2》将开启成人礼暨大结局点映活动...在活动期间，VIP用户可以支付18元购买成长礼观看卷，赠送第33到40集的观看卷，此外还有包含VIP月卡的摩天轮礼包”（40元），以及包含实物赠品的游乐场礼包”（268元）可选...抽奖一个账号仅一次机会，且未公开概率；而邀请好友则需要3位受邀请好友购买18元礼包，邀请人才能获得礼包...也就是说，虽然名义上33到40集的观看券只是赠品，但这无疑就是将此前的超前点播改头换面后重新推了出来...
百度拿到全国首批无人化示范运营资格，被允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务...目前百度“萝卜快跑”已在部分地区推出自动驾驶付费出行服务，以里程和时长作为计费单位，起步价16元，里程单价1公里2.8元...在2022百度世界大会上，百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇透露，过去一年，百度萝卜快跑已经在北京、上海、深圳、广州、重庆、武汉10多个城市落地，订单量超过100万...
魅族科技官方宣布，8月7日晚8点起，购魅族旗舰机即享京东PLUS会员专享价...魅族18X到手1829元起、魅族18s到手2729元起、魅族18sPro到手3549元起...魅族18X配备一块6.67英寸FHD+分辨率10bit直屏，支持120Hz自适应屏幕刷新率、360Hz触控采样率...性能方面，魅族18s全系搭载骁龙888+处理器，配备LPDDR5增强版、UFS3.1闪存增强版及Wi-Fi6增强版...
手机健康App。OPPO Watch 3需要在手机健康 App 上的首页“家人健康”卡片添加家人欢太帐号，对方同意并设置共享数据后，可在手机端查看家人的健康数据。如家人双方都有手表，则可在手表上更方便地收到对方的健康提醒（家人活动达标、家人点赞活动达标、家人心率偏高偏低、家人不规则心律、家人跌倒提醒）。
“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”Apple Watch Series8 蜂窝版开通网络的方法是打开手机上的 Apple Watch App。iPhone与Apple Watch配对后，在“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”。 点击“ 设置蜂窝移动网络 ”。进入中国联通智能设备办理首页，阅读业务说明，点击 确认继续 。
蜂窝版可以独立打电话、发短信Apple Watch Series8 蜂窝版和gps版最大的区别是，可以不需要携带iPhone的情况下，打电话、发短信、接收通知等需要使用数据流量的操作，都是蜂窝版可以单独完成的，GPS版本则一定需要iPhone带在身边才可以完成上述的操作，因此如果经常需要户外运动，但不想带手机错过重要电话、短信，则蜂窝版更好
支持以下遥控功能。小布找手机，仅支持查找 ColorOS 12.0 及以上，且手机端小布助手 7.9.0 或 5.18.0 及以上的手机使用。目前支持控制空调、洗衣机、电风扇、加湿器、空气净化器、台灯、扫地机器人、电动窗帘、电饭煲、微波炉、摄像头，更多技能持续拓展中，支持的智能家居品牌和种类参考 「OPPO 智能家居 App」。
不支持。OPPO Watch3是不支持血管监测的，只有OPPO Watch3 Pro版本才支持血管监测，如果你想要这个功能的话，就必须买Pro版本。血管是运输血液的生命通道，不良生活习惯会加速血管老化。只需戴上手表，30秒即可评估血管弹性，了解血管健康状况，提前规避心血管疾病风险。
410× 502 像素Apple Watch Series8 屏幕分辨率为410× 502 像素。Apple Watch Series8 将有三个版本：SE版、标准版、高端版（极限运动版），SE屏幕尺寸为40mm，与现有的Apple Watch SE一致。Apple Watch Series8 屏幕尺寸有41mm和45mm两个型号，与Apple Watch Series7一致，极限运动款Apple Watch Series8 手表的屏幕尺寸将扩大到47mm
屏幕更大、外壳更坚固Apple Watch Series8 极限运动款表壳尺寸会达到 42mm、46mm，也是目前以来尺寸最大的苹果智能手表，同时也会使用特殊材质与顏色，使得手表更加坚固，当然它也会提供各种运动健康功能，以及更好的防水性能
支持。OPPO Watch 3是支持家人关爱模式的，如果给自己的家人购买的话，可以知道自己家人的身体状况，如果出现了意外跌倒之类的状况，还能自动紧急呼叫，及时获得救助，家人心率、日常步数、睡眠质量都是可以看的。
2022年9月底Apple Watch Series 8预订的时间预计是在9月底。Apple Watch Series 8发布会时间预计是在9月初，在发布后的两个星期左右就可以开始预订，然后继续等待一周开始发货，也就是9月底或10月初首批用户就可以开始获得手表
不支持。OPPO Watch3的手机鼾声监测仅支持 Android6及以上的手机，不支持 iOS 手机，鼾症风险评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据，多维监测睡眠状态，配合连续血氧、睡眠呼吸率、心率变异性、鼾声等信息，及时评估睡眠呼吸风险16。
苹果官网、直营店、天猫、京东、授权经销商Apple Watch Series 8第一批的预订渠道包括苹果官网、直营店、天猫、京东、授权经销商，其中官网、直营店、天猫、京东会在发售日当天就可以下单预订，官网和直营店按照付款顺序开始发货，京东、天猫渠道有货源的时候就会上架，授权经销商一半在发售日当天也会开始供货。今年Apple Watch Series 8第一批发货时间预计是在发布会之后的两周左右。
支持。OPPO Watch3是支持实时跨屏功能的，这个功能就是在连接手机之后，可以开启实时跨屏的功能，然后可以把手机中的一系列信息显示在OPPO Watch3手表上，算是一个非常方便的功能，就等于你手机的第二块屏幕，还可以把导航的信息转移到手表上。
2022年10月Apple Watch Series 8上市时间预计是2022年9月发布，10月份正式发售上市，该手表的价格预计和上一代一样，都是2999元起售。今年将推出三个不同版本，分别是普通的铝金属版本、不锈钢版本以及极限运动版，其中极限运动版外壳也是不锈钢材质，但其他设计更加硬核，也适合在各种运动场景中使用
60min。OPPO Watch3 VOOC 手表闪充充电10分钟，挥霍一整天，其中OPPO Watch3Pro 充满约需65min;*OPPO Watch3充满约需60min。如果是轻度使用的话，随便充10多分钟就可以用很长时间了。
AMOLED屏。OPPO Watch3屏幕是AMOLED屏，所谓的AMOLED屏幕是指以AMOLED材料为主的屏幕，AMOLED（Active Matrix/Organic Light Emitting Diode）是有源矩阵有机发光二极体面板。相比传统的液晶面板，AMOLED具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点。相比传统TFT材质屏幕，AMOLED屏幕具备着响应速度快，自发光，显示效果优异以及更低电能消耗的优点。而早期AMOLED屏幕所面临的面板尺寸有限以及寿命相比TFT较短的缺陷也在不断革新的技术支持下缩短着差距。
没必要Apple Watch Series 8屏幕是蓝宝石屏幕，硬度非常的高，虽然在日常使用过程中也会因为一些砂砾出现划痕，但贴膜后的屏幕观感以及触摸体验都会下降很多，因此不推荐贴膜，最好的方法还是减少和钥匙、硬币等比较硬的东西接触，或者经常用柔性布擦拭屏幕
不大Apple Watch Series 8整体上的边框要比上一代更窄，边框容易出现缝隙的情况也更小，当然也不排除少部分的产品容易出现缝隙，如果购买时间在可以包换期间内，建议联系客服或直营店进行替换。根据苹果的规定，在官网和直营店购买的话可以支持7天无理由退换，如果是天猫、京东平台则按照平台规定也可以在一定时间内退换
支持以下城市省份。1.A-G 北京 安徽 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州2.H-J 湖北 湖南 河北 河南 海南 黑龙江 江苏 吉林 江西3.L-S 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 山东 上海 山西 陕西 四川4.T-Z 天津 新疆 西藏 云南 浙江什么是一号双终端主号?一号双终端主号即一号双终端主设备号码，是指客户原有的手机号。什么是一号双终端副设备?当用户办理一号双终端业务后，可穿戴设备即为一号双终端副设备。一号双终端业务有什么功能?(1)副设备具备独立上网功能(2)副设备具备语音通信功能:a）用户用副设备打电话，对方看到的来显为主号b)别人拨打用户主号，主号和副设备可以同振(3)副设备暂不具备短信功能
铝金属和不锈钢Apple Watch Series 8边框根据版本不同，分别有铝金属和不锈钢的材质版本，此外高端的极限运动版本也是采用了不锈钢的材质。铝金属的材质质量更轻，便宜，但坚固程度不如不锈钢的版本，不锈钢版本外观也更精致，更加坚固，但不耐摩擦，容易出现划痕
支持。OPPO Watch3支持一号双终端: 手表与手机同号，支持通话、移动网络，不支持短信、国际漫游等业务。开通地区以及开通方式:全国用户（港澳台除外），可以通过中国联通 App、“我的 eSIM”微信公众号自主开通或前往当地营业厅开通。