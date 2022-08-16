被传“大幅关店” 便利蜂回应：不实，正推进冬眠门店复开和新店开业

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日 消息:近日，有网友发帖称自家门口的便利蜂缩短了营业时间或者已经关门，无锡、青岛、合肥等多地的数家便利蜂门店都贴着“今日暂别，重逢有时”的公告。

这样的情况同样出现在了北京、上海等一线城市，有些便利蜂虽然没有关店或者锁门，但却经常缺货。

8月16日，针对网传“便利蜂出现大幅关店潮”，便利蜂方面辟谣表示:“不存在关店潮，此前受疫情影响的冬眠门店正逐步复业，缺货问题已经解决。”

对于无锡、青岛等地的便利蜂门店贴着“今日暂别，重逢有时”的公告，便利蜂方面回应称，“多点爆发式的疫情，对便利蜂采购、生产、运输、门店运营等环节造成不小影响，为集中人力、物力确保大部分门店的良好运转，3月，便利蜂选择临时关闭少部分服务力偏弱、消费者需求度较低的门店。但随着疫情的缓和，这些冬眠门店已经开始逐步复业。大幅关店传闻的背后系社交媒体个别账号索要公关费不成，而恶意造谣、散播。”

据了解，在推进冬眠门店复开的同时，便利蜂一些新店即将开业。“冬眠门店重开时，我们的房租甚至比疫情前更为便宜，根据情况及时闭店，等待更好时机和条件复开，这正是数据决策的优势。”

便利蜂方面进一步表示，“便利蜂刚刚完成法人增资，当前账户资金充足。除了恢复冬眠门店，新店开业计划也在稳步推进。”

此外，针对“一线城市门店缺货问题”，便利蜂方面告诉站长之家:疫情影响到物流稳定性，导致北京个别品类无法按时抵达相应门店，“目前，该问题已经得到解决。”

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