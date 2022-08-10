三星发布会正式召开 Galaxy Z Fold4 / Flip4价格公布

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:今日晚间，三星发布了Galaxy Z Fold4/ Flip4等新品。
其中，三星 Galaxy Z Flip4采用竖向折叠方案，搭载骁龙8+处理器，正面采用6.7英寸主屏，分辨率2640*1080。背面配备了一块1.9英寸副屏。
影像方面，前置1000万像素、后置1200万广角主摄+1200万超广角组合。
续航方面，三星 Galaxy Z Flip配有3700mAh电池，支持25W有线快充、10W无线充电。
价格方面，8GB +256GB尝鲜价8499元、8GB +512GB尝鲜价9499元、8GB +512GB 缤色定制版尝鲜价9899元。有幽紫秘境、哥特太空、繁樱花园和蓝海假日四种颜色可选。
而三星Galaxy Z Fold4同样搭载骁龙8+处理器，配备4400mAh大电池，支持25W有线、10W无线充电。内屏展开为7.6英寸，外屏尺寸为6.2英寸，均支持120Hz高刷。
影像方面，三星Galaxy Z Fold4内屏采用400万像素屏下前置镜头，后置5000万主摄+1000万像素长焦+1200万超广角组合。
售价方面，12GB +256GB尝鲜价13999元、12GB +512GB尝鲜价14999元、12GB +1TB尝鲜价16999元。配色有空山绿、铂萃黑、云粉金可选。
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