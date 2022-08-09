乘联会：7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆 同比增长117.3%

按照以下步骤。即使有警告，一些用户仍希望继续并将新的 SSD 安装到他们的 Steam Deck 中。steam官方安装SSD教程：https://www.youtube.com/watch?v=Dxnr2FAADAs B站安装SSD教程：https://www.bilibili.com/video/BV1HZ4y1e7UA卸下旧 SSD 并安装新 SSD 的过程:1.拆下Steam Deck外角的四颗长螺丝2.从中间拆下四个小螺丝。3.卸下螺丝后，用塑料工具撬开外壳的顶部中间。仅将工具插入较浅位置，以确保它不会损坏电路板或任何带状电线。4.当顶部与撬动分离时，停止，然后从一侧开始撬动。有夹子固定后壳，所以小心不要弄坏它们。5.卸下后部后，寻找覆盖电池的金属护罩。它位于风扇旁边。左上角和左下角有两个小螺钉和一个大螺钉。这三个都需要卸下。6.轻轻取出电池。7.卸下电池会发现 SSD，卸下螺丝，SSD 将自由地抬起和取出。8.从旧 SSD 上取下金属护罩并将其放在新 SSD 上。9.按照相反的步骤重新组装设备。10.安装新 SSD 后，用户需要使用 Steam Deck 操作系统制作可启动的 USB 驱动器。完成此操作后，将 USB 插入 Steam 平台并按住音量 - 和电源，直到发出提示音。当启动管理器出现时，选择 USB 驱动器并等待直到出现带有四个选项的提示。选择一个显示“重新映像 Steam Deck”的选项。确认操作并等待操作系统安装。11.Steam Deck 重新启动后，应该与用户首次将其从盒子中取出时一样，如果它无法安装更新，请继续尝试。