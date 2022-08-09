乘联会：7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆 同比增长117.3%

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日消息:乘联会发布的最新数据显示，7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%，环比下降8.5%，1-7月形成“W型”走势。
1-7月新能源乘用车国内零售273.3万辆，同比增长121.5%。厂商批发销量突破万辆的企业有16家（环比持平，同比增加了11家），占新能源乘用车总量83.4%。其中:比亚迪162214辆、上汽通用五菱59336辆、吉利汽车32030辆、特斯拉中国28217辆、广汽埃安25033辆，奇瑞汽车24753辆，长安汽车22286辆、上汽乘用车19867辆、上汽大众14564辆、哪吒汽车14037辆、一汽大众13185辆、零跑汽车12044辆、小鹏汽车11524辆、长城汽车10994辆、理想汽车10422辆、蔚来汽车10051辆。
7月新能源车国内零售渗透率26.7%，较2021年7月14.8%的渗透率提升11.9个百分点。7月，自主品牌中的新能源车渗透率51.7%;豪华车中的新能源车渗透率8.7%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。从月度国内零售份额看，7月主流自主品牌新能源车零售份额73%，同比增加9个百分点;合资品牌新能源车份额6.5%，同比下降0.9个百分点;新势力份额16.5%，同比下降4.6个百分点;特斯拉份额1.7%，同比下降2.2个百分点。
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