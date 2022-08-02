游戏公司抄袭原神宣传图被判赔

站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:天眼查App显示，近日，上海米哈游天命科技有限公司与广州火山湖信息技术有限公司、广州三七网络科技有限公司、江苏嘉趣网络科技有限公司相关著作权权属、侵权纠纷一审法律文书公开。

原告米哈游表示，“原神"是原告研发的一款3D开放世界冒险游戏，先后于2019年6月、2020年3月两次测试。原告创作的美术作品《西风骑士团》是游戏原神的宣传图，画面包含4个游戏角色形象，于2019年6月12日在游戏“原神”的官方网站发表。

原告发现，由火山湖公司运营的微信公众号“新游速递厂”投放的微信朋友圈广告中，擅自篡改并使用美术作品《西风骑士团》的画面，配以文字。 点击该广告，展现手机游戏“云上城之歌-勇者传说"的介绍页面并引导用户进入AppStore下载安装游戏“云上城之歌-勇者传说"，该介绍页面中也同样使用了经篡改的《西风骑士团》画面。三七网络公司和嘉趣网络公司共同运营该款游戏。

米哈游称，涉案广告严重侵害了原告的著作权，同时混淆了游戏"云上城之歌-勇者传说”与“原神”及原告之间的关系，误导了消费者。涉案广告为游戏“云上城之歌-勇者传说”游戏带来了额外的下载量，三被告借此获取了不正当的利益。三被告的行为显然违反了诚实信用原则和基本的商业道德，已构成不正当竞争。

法院审理认为，被告火山湖公司在运营公众号上，刊载了与原告作品构成实质性相似的图片，侵犯了原告作品的信息网络传播权;同时被告侵权行为对资深玩家造成混淆，误以为《原神》与《云上城之歌》有关联，且公司经营范围与原告有重合，构成不正当竞争。

最终，法院判决被告火山湖公司赔偿原告米哈游公司3万元。

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