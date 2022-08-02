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游戏公司抄袭原神宣传图被判赔

2022-08-02 10:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:天眼查App显示，近日，上海米哈游天命科技有限公司与广州火山湖信息技术有限公司、广州三七网络科技有限公司、江苏嘉趣网络科技有限公司相关著作权权属、侵权纠纷一审法律文书公开。

原告米哈游表示，“原神"是原告研发的一款3D开放世界冒险游戏，先后于2019年6月、2020年3月两次测试。原告创作的美术作品《西风骑士团》是游戏原神的宣传图，画面包含4个游戏角色形象，于2019年6月12日在游戏“原神”的官方网站发表。

原告发现，由火山湖公司运营的微信公众号“新游速递厂”投放的微信朋友圈广告中，擅自篡改并使用美术作品《西风骑士团》的画面，配以文字。 点击该广告，展现手机游戏“云上城之歌-勇者传说"的介绍页面并引导用户进入AppStore下载安装游戏“云上城之歌-勇者传说"，该介绍页面中也同样使用了经篡改的《西风骑士团》画面。三七网络公司和嘉趣网络公司共同运营该款游戏。

米哈游称，涉案广告严重侵害了原告的著作权，同时混淆了游戏"云上城之歌-勇者传说”与“原神”及原告之间的关系，误导了消费者。涉案广告为游戏“云上城之歌-勇者传说”游戏带来了额外的下载量，三被告借此获取了不正当的利益。三被告的行为显然违反了诚实信用原则和基本的商业道德，已构成不正当竞争。

QQ截图20220802105146.jpg

法院审理认为，被告火山湖公司在运营公众号上，刊载了与原告作品构成实质性相似的图片，侵犯了原告作品的信息网络传播权;同时被告侵权行为对资深玩家造成混淆，误以为《原神》与《云上城之歌》有关联，且公司经营范围与原告有重合，构成不正当竞争。

最终，法院判决被告火山湖公司赔偿原告米哈游公司3万元。

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  • Steam Deck港版多少钱？

    2828元。V社在近日宣布，Steam Deck即将在2022年的晚些时候在中国香港、中国台湾以及日韩等地区发售，售价是3288港元，换算成人民币也就是2800多元，是很便宜的售价了。不过考虑到产量的问题，很可能发售初期要加价购买，不过V社表示在2022年的年底，产量就可以把订单吃掉了，所以不用太担心会涨的很离谱。Steam Deck 包含一个由AMD基于Zen 2和RDNA2 架构构建的定制加速处理单元(APU) ，命名为 Aerith，以《最终幻想 VII》角色Aerith Gainsborough命名。

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  • iPhone14能插几张卡？

    两张iPhone14支持实体的双卡，可以插入两张SIM卡。如果是选择使用双卡，需要注意的是不能同时使用两张电信卡，只能支持一张电信卡正常使用，但可以选择移动+移动，联通+联通，或者是不同运营商混合搭配使用，具体的电话卡使用规则可以咨询当地运营商

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  • Steam Deck什么时候在中国发售？

    2022年第四季度。Valve表示所有现有的Steam Deck 订单都将能赶在年底前出货，而且宣布将会在今年晚些的时候在中国香港、中国台湾地区以及日本、韩国发售，售价大概是3288 港元，也就是2800多左右。虽然没表明具体的日期，但是从之前V社的说明可以看出，在2022年第三季度订单就缓和了不少，圣诞节前应该是都有货源，这时候在中国香港发售应该是靠谱的，所以推算是第四季度，也没几个月了。

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  • iPhone14可以分屏吗？

    不可以iPhone14系列手机使用的是iOS16系统，在这一系统中没有分屏这种功能，用户没办法像安卓手机一样在上面分屏操作。iPhone上唯一可以出现类似分屏的功能是“画中画”，在播放视频的时候，可以使用画中画功能，让播放的视频在屏幕上以画中画方式存在，但这需要APP适配画中画。目前仅有一部分专门的视频APP支持，比如腾讯视频、爱奇艺、哔哩哔哩等，同时用户还需要在手机的设置内，将画中画功能开启。

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  • 锐龙7000系列支持PEIC5.0吗？

    支持。锐龙7000系列新的 I/O 芯片采用6nm 工艺，并包含 PCIe5.0和 DDR5内存控制器以及 AMD 急需的附加功能 - RDNA2图形引擎。新的6nm I/O 芯片还具有基于 AMD锐龙6000功能的低功耗架构芯片，因此它具有增强的低功耗管理功能和扩展的低功耗状态调色板。AMD 表示，这款芯片现在的功耗约为20W，低于 Ryzen5000的功耗，并将提供我们在 Ryzen7000中看到的大部分功率节省。

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  • iPhone14可以指纹解锁嘛？

    不可以iPhone14系列不支持屏下指纹解锁功能，它采用的是Face ID人脸解锁。目前在苹果的产品中，大多数都已经采用了Face ID解锁方式，除了少部分从产品还是Touch ID，比如入门级的iPad还是使用这种指纹解锁方式。预计苹果最快也要等到iPhone15之后才会使用屏下指纹解锁方式。相对于人脸解锁，屏下指纹方式比较适合现在经常需要戴口罩的情况，使用的速度会更快，也更顺畅，相信苹果有可能会加快屏下指纹的开发。

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  • iPhone14可以提前预定吗？

    不可以iPhone14系列手机一般会在发布会后的一周开启预定，也就是2022年9月中下旬苹果官方才会开始接受预定，消费者可以在苹果官网、苹果直营店、天猫旗舰店、京东直营店以及苹果授权经销商进行预约购买，正式发货时间大约在9月底或者10月初，会根据你下单的先后顺序发货。一般来说，线下的授权经销商可能会在上市初期有现货出售，你也可以关注自己本地的经销商了解是否有货。如果是线上预约，则一般需要等待2周以上，最长可能需要等待4周左右。

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  • 锐龙7000系列预估价格猜测是多少？

    预估最低279美元起。考虑到英特尔在整个2022年都将非常具有竞争力，因此 AMD 需要对这些价格非常谨慎。这就是为什么我们认为锐龙 7000 可能比 5000 系列便宜。1.锐龙 5 7600X – 279 美元2.锐龙 7 7700X – 359 美元3.锐龙 7 7800X – 419 美元4.锐龙 9 7900X – 499 美元5.锐龙 9 7950X – 759 美元

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  • 锐龙7000系列插槽是什么？

    AM5插槽。AMD 的插槽 AM4已在五代 CPU、四种架构、四种工艺节点、125多个处理器和500多种主板设计中服务了五年。这一切都始于甚至在 Ryzen 之前出现的低端 A 系列“Carrizo”芯片，所以是时候使用新的插槽 AM5，这也意味着一系列更新的主板。 Raphael 处理器将插入支持 PCIe5.0和 DDR5接口的新 AM5插槽，在连接方面与 Alder Lake 相匹配。Socket AM5主板将向用户提供多达24条 PCIe5.0通道，是业内最多的直接来自插槽的 PCIe5.0通道，并利用额外的4条 PCIe5.0通道连接到芯片组（较便宜的主板可以使用PCIe4.0连接到芯片组，AMD 最近认证了Ryzen7000的接口）。

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  • iPhone14颜色哪个好看？

    紫色iPhone14系列今年他主推颜色是紫色，其中iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max的紫色看起来会更高级，普通版本的iPhone14则保持了比较亮丽的设计风格。如果喜欢新配色的话，建议购买紫色，会比较有新鲜感，另外金色依然是比较容易吸引眼球的颜色。如果想要保守一点，那么传统的黑色、白色依然是很好的选择，这两个颜色常年以来都比较稳定，不会太难看。

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  • iPhone14哪些方面提升？

    处理器、内存、摄像头、屏幕等均有提升处理器：iPhone14普通版处理器升级为满血版A15，iPhone14 Pro系列处理器升级为A16内存：iPhone14普通版运存升级到6GB，使用LPDDRX4，iPhone14 Pro系列内存升级到8GB，使用LPDDR5摄像头：iPhone14Pro系列的摄像头主摄有可能会有望使用4800万像素，升级幅度较大，并且前置摄像头也会升级屏幕：iPhone14普通版还是刘海屏的设计，60Hz屏幕刷新率；iPhone14Pro系列使用新的设计“药丸屏幕”，屏幕刷新率为120Hz，且支持最低1Hz刷新率，可使用息屏显示功能

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  • iPhone14有粉色吗？

    可能没有iPhone14预计不会推出粉色的配色，可能会被今年的新配色紫色取代，成为主推的颜色。在iPhone13上，粉色曾一度超过当年的主推颜色绿色成为最热门的颜色，但今年预计会推出紫色作为主打的颜色。一般来说，基本款的iPhone14会有多个颜色，包括黑色、白色、红色、金色，今年其他颜色可能还有蓝色和紫色。如果紫色是主打颜色，有可能又会成为消费者争相选购的颜色，前期也会比较缺货。

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  • iPhone14新增加的紫色好看吗？

    有吸引力iPhone14系列今年会新增一个紫色的颜色，大概率会取代远峰蓝的配色，成为今年iPhone14系列的主推色。iPhone 14Pro紫色版预计会比之前在iPhone12上推出过的紫色更加华丽，加上Pro系列的机身背部有磨砂质感，因此手机高级感十足。此外普通版的iPhone14也有紫色颜色，可能会取代粉色的配色。考虑到iPhone14普通版的定位，它的紫色不太那么惊艳，但应该也会成为今年不少用户购买的首选

    iPhone14

  • iPhone14 Pro有远峰蓝颜色吗？

    可能没有iPhone14 Pro可能会取消远峰蓝的颜色，大概率会被紫色替代。远峰蓝颜色是iPhone13 Pro上比较受欢迎的一个颜色，销量也十分不错，但苹果公司会在每一年推出一个新的配色，作为一年的主推颜色，目前来看紫色最可能是iPhone14系列的最推颜色，因此远峰蓝可能会被取代。

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  • iPhone14可以用教育优惠吗？

    不可以iPhone14不支持苹果的教育优惠。教育优惠仅限购买指定的Mac、iPad、Apple Pencil 和智能键盘可以获得优惠，其他的产品不支持优惠。同时教育优惠也仅限在读及新录取的高校学生，以及各级教师和教职员工，购买时需要出示相关的有效证件。

    iPhone14

  • 锐龙7000系列核显怎么样？

    爆料信息如下。所有Ryzen7000芯片都将内置 iGPU，并且将发布配备更强大 iGPU 的 Zen4APU，还将带来其 Smart Shift ECO 技术，该技术允许在 iGPU 之间切换图形工作以及用于台式 PC 的 Ryzen7000型号的独立 GPU 以节省电量。不过AMD试图降低对集成图形引擎的期望，指出 RDNA2图形仅用于“点亮”显示器，并表示对游戏性能上也不要有过高的期望。

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  • iPhone14可以插两张电信卡吗？

    不可以iPhone14不可以插入两张电信卡，如果都插电信卡，那么只有一张可以正常的使用。目前只支持双移动卡或双联通卡，也可以支持两个不同运营商的卡混合使用，比如移动+联通，移动+电信，联通+电信的组合，无法支持两张电信卡同时使用。

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  • 锐龙7000系列笔记本什么时候发布？

    2023年。尽管AMD Ryzen 7000系列的台式机产品预计在2022年9月的某个时间推出，但AMD 表示 AMD Ryzen7000系列笔记本电脑要到2023年才能上市，所以我们还有一段时间等待。据悉，AMD的新 Zen4架构主要使用5nm 工艺节点，这意味着更小的晶体管，意味着可以将更多的晶体管封装到集成电路上，因此在相同尺寸的芯片中具有更多的功率，并可能具有更高的功率效率。

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  • 锐龙7000系列参数怎么样？

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  • iPhone14充电口变了吗？

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